Legisladores latinos en EU rechazan acuerdos de Biden sobre inmigración en frontera

Por Stephen Groves, Lisa Mascaro y Rebecca Santana

Washington, 16 de diciembre (AP).- Al principio, los legisladores latinos observaban en silencio y expresaban discretamente al Gobierno de Joe Biden sus inquietudes con respecto a la dirección que tomaban las negociaciones sobre la seguridad en la frontera.

El Senador demócrata Alex Padilla, de California, llamaba constantemente a funcionarios del Gobierno para preguntarles por qué las negociaciones en el Senado no tomaban en consideración cómo brindar caminos hacia la ciudadanía a inmigrantes de larga data que carecían de la debida documentación.

El Senador Ben Ray Luján, de Nuevo México, esgrimía argumentos similares al pedir reuniones con altos funcionarios de la Casa Blanca.

Pero cuando las conversaciones aparentemente no dieron resultados, estos legisladores influyentes pasaron a la oposición abierta.

Under no circumstances should we consider reinstating the failed immigration policies of the Trump administration that we fought so hard against. https://t.co/InVLtsAaLU

— Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) December 14, 2023