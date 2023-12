Colin Burgess, el primer baterista de la mítica banda AC/DC, muere a los 77 años

El grupo anunció la muerte de su primer baterista, Colin Burgess, a los 77 años, generando tristeza en la icónica formación, que lo recuerda como un miembro respetado.

Los Ángeles, 16 de diciembre (LaOpinión).– La icónica banda AC/DC comunicó el fallecimiento de su primer baterista, Colin Burgess, a los 77 años. Aunque la noticia fue compartida en las redes sociales, no se proporcionaron detalles sobre las causas de su muerte. La agrupación expresó su tristeza y reconocimiento al músico, recordándolo como un integrante respetado y dejando un mensaje de despedida.

Colin Burgess, nacido el 16 de noviembre de 1946 en Sídney, se unió a AC/DC en 1973, siendo reemplazado posteriormente por Phil Rudd. Su breve regreso a la banda ocurrió tras una lesión de Rudd. Su primer concierto oficial con AC/DC tuvo lugar en la discoteca “Chequers” en Australia durante la Nochevieja de 1973. Sin embargo, en 1974 fue despedido, aunque logró grabar una versión de “Can I Sit Next To You Girl”.

TMZ indicó que Burgess fue acusado de embriagarse en el escenario durante una actuación, lo que supuestamente condujo a su despido. Burgess negó los hechos, argumentando que alguien había adulterado su bebida. Además de su paso por AC/DC, el músico formó parte de la banda australiana The Masters Apprentices de 1968 a 1972 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de la Industria Discográfica Australiana (ARIA) en 1988.

Colaborando en diferentes proyectos, Burgess participó en las formaciones de The Burgess Brothers Band y Good Time Charlie, y más recientemente, tocaba para His Majesty y Dead Singer Man. Su fallecimiento se suma a las pérdidas anteriores de miembros de AC/DC, como Malcolm Young en 2017 y el bajista George Young en el mismo año. En 1980, el vocalista Bon Scott también falleció a los 33 años debido a una intoxicación etílica, marcando otra tragedia en la historia de la banda.

