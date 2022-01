Enriqueta busca a su hijo desde hace 9 años. Teme que el narco lo haya reclutado

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- A Enriqueta Blanco Hernández le arrebataron al menor de sus seis hijos, Brandon Isaac Hernández Blanco, cuando tenía 15 años. Todo ocurrió en Coatzintla, Veracruz hace más de nueve años. Desde entonces, el dolor por su desaparición la ha llevado a intentar suicidarse. Sus otros hijos lograron salvarle la vida hace dos años. Ahora ella destina su tiempo para buscar a su pequeño y a otras personas desaparecidas.

A Brandon se lo llevaron en un taxi junto el 9 de julio de 2012. Su familia ya no ha vuelto a saber más de él. Los rastros apuntan que el adolescente fue víctima de la reclusión forzada. La información que ha podido obtener Enriqueta indica que se lo llevaron a “trabajar” a otra entidad.

En diciembre de 2021, ella fue llamada por las autoridades, quienes le mostraron fotografías de personas sin vida encontradas en Tamaulipas. Una de las imágenes mostraba el cuerpo de un joven con un tatuaje similar a uno que tenía su hijo. La madre, de 50 años, está a la espera de los resultados para saber si es él.

“Yo quiero encontrar a mi hijo como sea, como Dios me lo mande”, señaló.

De acuerdo con el informe “Balance anual 2021. Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la violencia contra los menores en el país se profundizó en 2021, un año en donde cada día desaparecieron de personas que tenían entre 0 y 17 años al momento de su desaparición.

BRANDON ISAAC

Brandon tenía 15 años cuando desapareció, era el menor de seis hermanos. Estudiaba el segundo año de secundaria y le gustaba escribir, dibujar y adoraba a su perro que tenía desde pequeño.

Enriqueta recordó que el 9 de julio de 2012 ella se encontraba con su hija Claudia en Poza Rica, Veracruz, en el mercado. Cerca de las 16:00 horas, la madre recibió una llamada de un amigo de Brandon, quien le dijo que se lo estaban llevando en un taxi.

La madre platicó que, al ver al hombre, que coincidía con la descripción, el sujeto llevaba en el vehículo a otros cinco jovencitos, algunos amigos de Brandon. La madre se acercó a él, le reclamó y preguntó por su hijo.

El hombre le respondió que lo había dejado en un centro comercial del lugar. La madre y hermana de Brandon también trataron de hablar con los menores y preguntarles por Brandon, pero, aunque se les veía miedo en la cara, según narró Enriqueta, no dijeron nada.

“En ese momento mi hija les dijo a los menores que se bajaran del taxi porque el hombre se los llevaba para trabajar, que no fueran tontos que se bajaran, pero ellos no hicieron caso.

El taxista, relató la madre, empezó a insultarlas y sólo les dijo que a su hijo lo había dejado en un centro comercial.

“Mi hija y yo nos dirigimos a ese lugar para ver si estaba ahí, pero en ese momento en que nosotras fuimos a buscarlo, él aprovechó para irse, huir y ya jamás lo volvimos a ver. Tampoco volvimos a saber de los muchachitos que iban en el taxi, los papás de hecho no hicieron nada por buscarlos”, platicó la madre.

El temor por amenazas y la violencia que abrazaba Veracruz en ese entonces paralizó a la madre, quien debido al miedo no interpuso la denuncia.

“Yo no denuncié por miedo porque yo tengo más hijos, él era el más chiquito de mis seis y tenía mucho miedo que les fueran hacer algo”, narró la mujer.

Enriqueta, recordó, se sumió en la desesperación y depresión. A siete años de que se lo arrebataron y después de pensar que no quería seguir sin el menor de sus hijos, intentó quitarse la vida, pero sus otros hijos la salvaron.

“Yo empecé a enfermar me empiezo a sentir mal yo no quería saber nada, para mí fue lo peor que me quitaran mi hijo”, recordó.