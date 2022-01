VIDEO: “Hacer refinerías es tirar el dinero”, critica Anaya; pide energías limpias

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador apueste por el petróleo y la gasolina, cuando éstos se volverán obsoletos en un futuro.

Mediante un video compartido en sus redes sociales, el panista aseguró que México es uno de los mejores países de todo el mundo para generar energías limpias, especialmente la solar, por lo que llamó a comenzar dicha transición.

Ricardo Anaya aseveró que es una mala inversión la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, por parte de Pemex, así como la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, en Tabasco.

En ese sentido, explicó que según cifras del Gobierno federal, Pemex gana 50 dólares por la extracción y venta de petróleo, mientras que por el refinando gana tres dólares por barril.

“Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro, pero otra vez el problema de López Obrador no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance, sólo hace falta sentido común y visión de futuro”, agregó.