AMLO ordena compra de pastillas anticovid de Pfizer y Merck; se analiza venta libre

El mandatario federal precisó que la compra de las píldoras son para el sector público, con la posibilidad de que puedan vender en farmacias.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes la compra de los medicamentos antivirales de Pfizer y Merck aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tratar la COVID–19.

En su conferencia de prensa matutina, detalló que se está analizando la posibilidad de que se vendan de manera libre en farmacias ambos tratamientos de 40 pastillas, cuatro cada 12 horas durante cinco días y se va el virus, recomendadas para gente mayor con otras enfermedades.

Además, explicó que tanto las píldoras de Pfizer y Merck son efectivas siempre y cuando se apliquen a tiempo; aunque reveló que, a pesar de que le propusieron tomarlas, se negó porque no tenía síntomas graves.

“Se está haciendo una compra, se ordenó una compra de medicamentos para el sector público. Que venga Alejandro Svarch de Cofepris, que explique sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, informó desde Palacio Nacional.

El mandatario federal solicitó a las autoridades de salud que el martes dieran un reporte sobre estos medicamentos durante la sección “El pulso de la Salud” en la conferencia matutina.

“Se va a analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, pero no queremos decir ‘es que no hay’, ‘quiero comprar y me lo impiden’, lo vamos a analizar”, insistió.

Sostuvo que el análisis de la venta de ambos tratamientos es con la intención de que toda la población pueda acceder a ellos de manera gratuita, al igual que las vacunas.

“Pero que al mismo tiempo garanticemos la libertad de la gente, que nadie diga ‘no tengo acceso, no tengo posibilidad de tener el medicamento’. Creo que si hay suficiente no hace falta que se venda, como las vacunas. Hemos logrado vacunar a todos, ricos y pobres, a todos, y lo vamos a seguir haciendo, es un derecho, para eso la gente paga sus impuestos: para que se tengan recursos. En el caso de salud, educación, son derechos sociales, incluso consagrados en la Constitución”, reiteró.

El 7 de enero, la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la píldora molnupiravir de la farmacéutica estadounidense Merck contra la COVID-19, la cual será destinado a la atención de pacientes leves a moderados con alto riesgo de complicación.

Una semana después, las autoridades sanitarias autorizaron el uso de la píldora paxlovid de Pfizer como tratamiento anticovid para atender a pacientes adultos que presenten síntomas moderados o con riesgo de complicaciones.

El medicamento combina nirmatrelvir, que inhibe una proteína del SARS-CoV-2, impidiendo que el virus se replique; y ritonavir, el cual desacelera la descomposición del medicamento para ayudar a que este permanezca en el organismo más tiempo.