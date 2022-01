Una FOTO sugiere existencia de volcanes de lodo, potencialmente habitables, en Marte

Madrid, 17 de enero (Europa Press).- Esta imagen de la cámara HiRISE de la Universidad de Arizona a bordo del orbitador marciano MRO de la NASA sugiere la existencia de volcanes que expulsan lodo en el planeta rojo.

Si bien el origen de estos montículos no es seguro, una idea que parece encajar mejor es que son depósitos que quedan después de las erupciones de sedimentos húmedos en la superficie, señala un comunicado del equipo de HiRISE.

HiPOD: Possible Mud Volcanoes on Mars

This HiRISE image shows a flat plain with various low, lumpy mounds. Some of them have distinct colors and tones unlike the surrounding plains.https://t.co/JNL8OGMr9s

NASA/JPL/UArizona#Mars #science #NASA pic.twitter.com/KXvUW6eeEq

