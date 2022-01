Cuauhtémoc Blanco presenta una denuncia ante la FGR contra funcionarios de Morelos

Cuauhtémoc Blanco ingresó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para presentar la denuncia en contra de quien “resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos”.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios estatales, después de que se difundiera una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes.

Acompañado de su abogado, Cuauhtémoc Blanco ingresó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para presentar la querella.

De acuerdo con el Gobernador, la denuncia que se presentó es para quien “resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y lo que resulte, en agravio de la sociedad de Morelos”.

No tengo miedo, no pacto con criminales y hasta donde tope contra los que han dañado tanto a Morelos. pic.twitter.com/vSXFJhulNO — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

Lo anterior luego de que asegurara que en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, a cargo del Fiscal Uriel Carmona Gándara, “no han actuado conforme a derecho, y cuando se necesita de su trabajo no hacen nada o entorpecen los procesos”.

A principios de enero se difundió una fotografía en la que Cuauhtémoc Blanco aparece junto a tres presuntos narcotraficantes: Irving Eduardo Solano, “El Profe”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Guerreros Unidos en la zona; Raymundo Isidro Castro, “El Ray”, también del CJNG; y Horacio Figueroa, “La Tripa” , supuesto líder de Comando Tlahuica.

La imagen en la que Blanco aparece abrazado de estos tres sujetos, habría sido capturada el mismo mes en que el examericanista rindió protesta como Jefe del Ejecutivo de Morelos, y supuestamente fue hallada en el celular de Rosario Herrera, alias “La Jefa”, líder de Guerreros Unidos, quien fue detenida en noviembre de 2021.

Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía. pic.twitter.com/IUxcq2CFZI — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 17, 2022

Tras la difusión de la polémica postal, el mandatario negó tener algún vínculo con la delincuencia organizada: “Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los ‘narcopolíticos’ que están aquí [en el estado]. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento”.

“Esa fotografía es una más de las que he me he tomado”, agregó. “¿Guerra sucia?”, le preguntaron al exfutbolista, quien respondió: “Así es, así es la política y como me gustan los ‘trancazos’ (golpes) voy con todo este 2022 contra estos personajes que tanto daño le han hecho al estado”.

Según el periódico El Sol de México, la imagen fue captada poco después de que Blanco, de 48 años, tomara posesión como Gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018.

