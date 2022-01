Técnico de las Chivas se disculpa con la afición por la derrota ante el Pachuca

Marcelo Michel Leaño decidió alinear a los mismos jugadores de la jornada 1 luego de golear a Mazatlán por 3 a 0, sin embargo, en Hidalgo, las cosas no salieron como lo había planificado y Guillermo Almada envió a sus jugadores bloquear todo tipo de intentos desde el inicio.

Ciudad de México, 17 de enero (La Opinión).- Las Chivas de Guadalajara cayeron 2-1 ante el Pachuca en un partido caracterizado por los errores del rebaño, y que ahora suman una derrota y una victoria en el inicio del Torneo Clausura de la Liga MX 2022.

Marcelo Michel Leaño, técnico de Guadalajara, pidió disculpas a la afición por la derrota y los errores que fueron los que marcaron la diferencia ante los tuzos.

“Fuimos presas de nuestros errores, pero sobre todo lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivoquemos, entremos en dudas. Debemos ser un equipo con confianza para revertir la situación. El segundo tiempo mejoramos un poco, pero no fue suficiente. Evidentemente, si queremos aspirar a cosas importantes debemos ser constantes”, explicó Leaño.

Marcelo Michel Leaño decidió alinear a los mismos jugadores de la jornada 1 luego de golear a Mazatlán por 3 a 0, sin embargo, en Hidalgo, las cosas no salieron como lo había planificado y Guillermo Almada envió a sus jugadores bloquear todo tipo de intentos desde el inicio del compromiso.

Con los errores defensivos, los Tuzos pudieron aprovecharse de una mala salida de Gilberto Sepúlveda, donde Nicolás Ibañez robó el balón y asistió a Víctor Guzmán para abrir el marcador a los 16′ minutos de compromiso. A partir de ahí, los locales bloquearon cualquier intento de ataque del rebaño y los mantuvieron a raya.

“Quizá lo único positivo hoy es que a pesar del mal primer tiempo que dimos, el equipo fue capaz de brindar una mejor actuación en el segundo tiempo, sin ser brillante. El equipo intentó, no bajó los brazos, pero eso no es suficiente. No vamos a poner excusas, hoy no dimos un buen partido y tenemos que mejorar”, explicó.

Marcelo Michel también aprovechó y habló del debut de Roberto Alvarado con Guadalajara, a quien le tuvo en buena observación.

“Entró, hizo un buen partido, lo que le habíamos pedido, tener la pelota, juntarse con Alexis, con Angulo, con Zaldívar. Por momentos logramos conectar, se está acoplando bien a la idea de juego, a los compañeros. Seguramente veremos todavía mejores actuaciones que el día de hoy”, culminó.

Las Chivas sufrió su primera derrota en la campaña después de un debut que levantó la ilusión de todos los aficionados rojiblancos.

