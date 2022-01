Cuenta oficial del INE responde a AMLO: “No hay que comparar peras con manzanas”

De acuerdo con el Instituto, la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México, el INE sí tiene esa obligación, argumentaron en redes sociales.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) defendió este lunes su labor como órgano autónomo y argumentó que no es uno de los más caros del mundo, explicando sus labores y diferencias con otros institutos parecidos.

“Ni las elecciones en México ni los organismos electorales, son los más caros del mundo. Son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre”, señalaron en sus redes sociales.

En un hilo de Twitter, el INE señaló que, en primer lugar, tienen una base de datos (el padrón electoral). “Hay que comparar peras con peras”, pidieron.

Abrimos 🧵#ElINEteLoExplica

Por ejemplo: solo el @INEMexico tiene una base de datos como el #PadrónElectoral. Hay que comparar #PerasConPeras — @INEMexico (@INEMexico) January 17, 2022

De acuerdo con el Instituto, la mayoría de los órganos electorales del mundo no tienen la encomienda de hacer un padrón electoral ni credenciales para votar con fotografía. En México, el INE sí tiene esa obligación. Y representa alrededor del 30 por ciento del presupuesto del Instituto”, explicaron.

Además, enlistaron otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones, incluidas la capacitación de funcionariado, la impresión de listados nominales la instalación de casillas la impresión de materiales fiscalización y el monitoreo de radio y televisión.

Hay otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones:

✅Capacitación de funcionariado

✅Impresión de listados nominales

✅Instalación de casillas

✅Impresión de materiales

✅#Fiscalización

✅Monitoreo de 📻 y📺 — @INEMexico (@INEMexico) January 17, 2022

“Desde 2014, el INE interviene en la organización de todas las elecciones en México, las federales, desde luego, y las locales. Eso también incrementa su gasto año con año y no sólo en cada elección federal. Todos los años hay elecciones”, destacaron.

El Instituto señaló que sus funciones fueron definidas por el Poder Legislativo y los partidos ahí representados. “El costo de las elecciones y de los órganos encargados de hacerlas, es directamente proporcional al aumento de las tareas encomendadas”, manifestó.

Las funciones del @INEMexico fueron definidas por el Poder Legislativo y los partidos ahí representados. El costo de las elecciones y de los órganos encargados de hacerlas, es directamente proporcional al aumento de las tareas encomendadas. #ElINEteLoExplica — @INEMexico (@INEMexico) January 17, 2022

También precisaron que el presupuesto de los partidos políticos, “aunque se le carga al INE” , lo define la Constitución. “El Instituto no lo puede modificar y no ha sido cuestionado por nadie en los últimos días”, aseveró.

Y es que desde la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, se estableció en el Gobierno federal un programa de austeridad donde se redujeron los sueldos de los altos funcionarios para que no ganen más que el mandatario del país. El INE es uno de los órganos que ha impugnado la decisión ante el Poder Judicial.

El tema de los salarios de consejeras y consejeros y mandos directivos (121 y no 1,336 como se ha dicho equivocadamente), forma parte de diversas controversias constitucionales promovidas, conforme a derecho, ante la #SCJN. El fondo de la cuestión está en la Corte. — @INEMexico (@INEMexico) January 17, 2022

“El tema de los salarios de consejeras y consejeros y mandos directivos (121 y no mil 336 como se ha dicho equivocadamente), forma parte de diversas controversias constitucionales promovidas, conforme a derecho, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fondo de la cuestión está en la Corte”, subrayaron.

La legislación aprobada por la Cámara de Diputados, finalizó el INE, “considera que el ingreso de las y los consejeros está exento de lo que señala la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Durante la mañana de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se ha demostrado que el organismo electoral tiene los recursos necesarios para que se lleve a cabo la consulta y recordó que el plan de austeridad que le fue propuesto al INE está basado en las acciones que ha implementado su Administración.

“Entonces es un buen ejercicio y ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles ‘háganle así’, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, los mismos, nada más que los de arriba no tengan servicio médico privado porque ya nosotros no tenemos aquí”.

“Así era antes. Se gastaban seis mil millones de pesos de presupuesto para pagar servicios médicos privados. No iban al ISSSTE, no van al seguro, van a las clínicas privadas. Entonces si quitan eso, como quitamos cuando llegamos nosotros, si ya no ganan los consejeros más que el Presidente, que ganen como el Presidente, pero no más, si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja de ahorro especial que les dan, que ya se eliminó aquí”.

En ese sentido, el Presidente López Obrador urgió en que el INE aplique un plan de austeridad con la finalidad de “resolver esto de la mejor forma posible, porque se va degradando la institución, aparecen como ambiciosos, como que lo que les importa es el dinero aunque tengan una justificación de tipo político, aunque en el fondo lo que sucede es que no están de acuerdo con nosotros, pertenecen al bloque conservador”.

“No les estamos planteando nada que no estemos haciendo. Malo sería que les estemos recomendando que se reduzcan el sueldo y que nosotros estemos ganando más que ellos. Pero no es así. Entonces argumentos leguleyos de que no se puede. No es un asunto sólo legal, es un asunto moral. Antes llegaban a cobrar sueldos servidores públicos de hasta 600, 800 mil pesos mensuales. Imagínense”.

“No, decían ‘es para que no se corrompan’. No. El que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales de sueldo en el servicio público es un corrupto y en un país con tanta pobreza, ¿qué servidor público puede ser? Eso es un ambicioso vulgar”.

Sobre los mil 738 millones de pesos adicionales que el órgano autónomo solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar el ejercicio democrático, el Presidente dijo este lunes que la Secretaría ya no puede destinar más dinero del presupuesto público para la consulta de Revocación de Mandato. Además, apuntó que dicho ejercicio se tiene que llevar a cabo como lo marca la Constitución.

“No se puede destinar dinero del presupuesto, según Hacienda, que ya está autorizado, con otros propósitos, con otros fines. Ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la consulta, con todas las casillas. No es un asunto conmigo, es con la ley”, concluyó.