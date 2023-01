PARTE 1 | Víctima de Naasón irá a cortes federales mientras aquí, el caso se estanca

Sochil Martin, quien ha denunciado públicamente los abusos cometidos por Naasón Joaquín García al amparo de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, expuso en entrevista con SinEmbargo Al Aire cómo la investigación que está en marcha en México se encuentra estancada.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– El caso de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo que el año pasado se declaró culpable de haber abusado sexualmente de tres niñas, ha sido llevado por las propias víctimas ante las Agencias Federales en Estados Unidos al tiempo que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) de México desde hace tres años, en donde ha avanzado a paso lento, señaló en entrevista Sochil Martin, una de las primeras mujeres en denunciar públicamente al llamado “Apóstol de Jesucristo”.

“Las autoridades federales están tomando este asunto ahora sí para que haya un juicio federal en ambos países y en esos casos estoy considerada ahora sí como testigo porque ya no hay estatus de limitación en ese tema federal”, comentó en una plática con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Sochil Martin explicó que en el caso que enfrentó Naasón Joaquín frente al Departamento de Justicia de California ella no pudo ser considerada como testigo, pero ahora en esta nueva causa eso cambiará. Detalló que en 2020 presentó una denuncia bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), en la que demostró que La Luz del Mundo es una empresa como quedó consignado en la demanda que existe en México.

“Se pudo sacar esa información por medio de la demanda de México, en el caso federal, yo tengo permiso de tener esa carpeta de investigación porque yo soy la denunciante, y dentro de ese archivo La Luz del Mundo tiene a sus obispos y su propia gente como dueños de La Luz del Mundo, como empresa. Entonces, dice Estados Unidos si son una empresa en México, son una empresa en Estados Unidos”, precisó.

Y añadió: “Es un negocio, por lo cual se está demandando a esta institución. Y la razón por la cual les interesa a las autoridades los casos RICO como (Jeffrey) Epstein, (Harvey) Weinstein y ahora La Luz del Mundo es porque estamos comprobando que La Luz del Mundo aunque dice ser una religión y se maneja como una secta, eso es muy aparte de que es una compañía, es una empresa y se maneja como delincuencia organizada y es una estafa”.

Sochil Martin aclaró que en este caso federal se están juntando no sólo víctimas de La Luz del Mundo sino de las empresas vinculadas a esta Iglesia en todo mundo, como Berea Internacional, en donde ella trabajó y sufrió las agresiones de parte de Naasón García. “Estamos muy enojados por todo el daño que están haciendo este tipo de instituciones. ¿Y qué sigue? Sigue la guerra y estoy buscando la manera de educarme porque voy a luchar hasta llegar hasta a Washington y en algún momento poder tomar decisiones sobre las leyes que se están pasando en EU”.

En cuanto al avance que tiene la investigación en México, Martin dijo que “va avanzando lento lamentablemente”, por lo que llamó al Fiscal General Alejandro Gertz Manero hacer su trabajo y a reunirse con el Gobernador Enrique Alfaro, quien abiertamente ha reconocido su amistad con Naasón Joaquín García. Alfaro gobierna Jalisco, estado donde se fundó La Luz del Mundo en 1926 y donde está la sede de esta Iglesia, dentro de la cual, de acuerdo con las denuncias de las víctimas, hay toda una red de abusos.

Sochil puso como ejemplo el asesinato de Sibia Orozco, perpetrado a una cuadra del templo principal de la iglesia La Luz del Mundo, en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, una semana antes de que iniciara el juicio del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien el año pasado se declaró culpable de haber abusado de tres menores de edad, en una corte de California.

“Que las personas se acuerden de ese nombre, la persona quien es padre de su hijo se llama Silem Peña, hijo de Gilberto García, obispo de La Luz del Mundo. Silem es quien está en toda la burbuja de La Luz del Mundo y sus mejores amigos, ahí los van a ver, a Israel Zamora, quien es el Senador de la República, quien su esposa se llama Sabdi Coronado, quien fue de las groomers principales de Naasón, quien es mexico-americana y trató a mujeres y a niñas por años, ella también lo fue, pero también es importante entender dónde está esta red y por eso las autoridades federales están tomando este asunto”, expuso.

Sochil mencionó en ese sentido cómo dentro de La Luz del Mundo se inculca un sentido de pertenencia como si se tratara de una nación independiente, de la cual Naasón Joaquín García es el presidente. “Es como su propio Gobierno, entonces se han encargado de manejar masas, muchos años y por eso ellos tienen políticos que les hacen caso, saben que La Luz del Mundo deja números, pero ojalá entiendan ellos que ya se les está yendo ese barco de La Luz del Mundo”.

LOS ABUSOS EN LA LUZ DEL MUNDO

Sochil Martin nació y creció en el seno de la Luz del Mundo. Fue enseñada a pensar que aquello que sucedía en secreto no se trataba de un abuso, sino de “una bendición”. En la entrevista expuso cómo fue miembro de la Iglesia de Pasadena.

“Nos mudaron ahí Rahel Joaquín, la hermana de Naasón, a mi tía y a mí, porque mi tía era el brazo derecho de Rahel desde que tengo memoria. Ahí estoy de jovencita, de 16 años, cuando mi tía me dice que iba a llegar el hermano Naasón a hacer un proyecto en el este de Los Ángeles”, relató al recordar el tiempo en que conoció a Naasón, quien por ese entonces era un pastor.

Ese proyecto era Berea Internacional, “la página oficial para proveer noticias diarias sobre la iglesia La Luz del Mundo por todo el mundo”, como se presenta a sí mismo este medio. “Iniciamos todos como unos chamaquitos. Admirábamos mucho al hermano Naasón, lo mirábamos no sólo como el hijo del siervo De Dios, no sólo como príncipe, no sólo como nuestro pastor y no sólo como nuestro jefe, él era nuestro mentor hasta se podría decir que para alguno de nosotros era como nuestro padre”.

Naasón, expuso Sochil, la llamó a ser coproductora “y yo feliz de la vida, feliz de la vida porque estaba ayudando al hijo del Siervo de Dios, en un proyecto para el Varón de Dios”. Por eso entonces, indicó, a ella no le estaban llamando al grupo de la Sociedad Secreta de La Luz del Mundo, donde se presentaron los casos de abuso, aunque recordó que sí tuvo que pasar por otro tipo de situaciones cuando el líder era Samuel Joaquín García, el padre de Naasón.

“Lo bueno es que yo no soy llevada a ese grupo sexual, claro, yo no miraba la manera en la que bailaba para él (Samuel Joaquín) y cómo me tenía que vestir para él y ese tipo de tácticas que yo desde muy chiquita, desde niña, hacía para él hasta ser adolescente. Yo no lo miraba como abuso, yo no lo miraba malo. Entonces, sí abusó pero no me violó, no sexualmente fue una agresión física hacia mi cuerpo, de parte de Samuel. A mí me tocó esa suerte, a otras no, muchas no”, señaló.

Fue Naasón quien la llamó desde que ella tenía 16 decir presentarle los proyectos de medios. “El grupo va creciendo hasta lo que es ahora Berea Internacional, pero en ese proceso de tiempo para mí, esa relación fue muy quebrantada como su miembro, como alguien que creía en él con respeto por ser el hijo del Apóstol De Dios, por alguien que tenía mi salvación, de mi alma, en sus manos y lamentablemente fui una persona que él me tomó muy de brazo en brazo, no me soltaba”.

“Cuando yo le decía a mi tía que el hermano Naasón me estaba hablando de sueños, que él quiere que yo sea su esposa, me habla que su esposa no cree en la elección, su familia no cree en la elección […] entonces para mí siendo una chamaquita de 16-17 años que el hijo del Siervo de Dios, mi pastor me esté diciendo que su esposa no cree en la elección, para mi mundo era muy fuerte ver eso y luego me ponía en circunstancias tan incómodas […] decía chistes que eran sexosos y yo me reía, pero incómodamente porque ni siquiera sabía qué significaba”, relató.

Sochil Martin indicó que había otras personas dentro de Berea y de la Iglesia que sabían todo lo que estaba pasando con los abusos pero no decía nada. “Nadie me protegió porque era una jovencita, ni adulto llegaba todavía”, acusó. Ahora esas mismas personas, señaló, defienden a Naasón Joaquín García y atacan a las víctimas a partir de la fabricación de mentiras.

“Esta familia (la de Naasón Joaquín) se ha encargado de decir que La Luz del Mundo es religión, porque se supone que no puedes demandar a una religión, no puedes denunciar a una religión, pero La Luz del Mundo, en el caso RICO sí la estoy demandando porque también es una institución, es una empresa”, explicó en relación a la denuncia federal que está en curso.

“SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG”

“Voy a seguir buscando la manera de que las autoridades federales sí nos sigan escuchando porque en el Departamento de Justicia (de California) no se acaba. Es la punta del iceberg. El mismo Fiscal lo dijo, ‘apenas se está viendo tantito’”, señaló Sochil al lamentar que la justicia de California haya llegado a un acuerdo con Alan Jackson, el abogado de Naasón Joaquín.

Sochil Martin detalló que La Luz del Mundo funciona con un sistema piramidal, en donde los que están abajo trabajan para llegar a su salvación, que es lo que la iglesia les promete. “Ellos utilizan la biblia, utilizan sentimientos, manipulan los sentimientos”, señaló para beneficiarse del trabajo de las personas. “Ellos tienen que trabajar para sólo vivir y lo poquito que hacen, eso se lo dan a la Iglesia. O sea, se regresa a la iglesia, ellos se quedan con muy poquito”.

“El tema de trata y esclavitud laboral es cuando estos miembros tienen que ahora sí construir templos, trabajar en la cocina para darle de comer a estas personas que están construyendo templos. Te mandan de un lugar a otro con tu familia para que vayas a construir a tal lugar, o sea, cualquier trabajo que tú tienes, que tú desarrollas en tu vida profesional dentro de La Luz del Mundo le pertenece al Apóstol de Dios. Tu profesión le pertenece a él”, denunció.

En ese sentido, reveló que hay muchos casos de mexicanos que son enviados a Europa, a Chile, a África para estos trabajos, mientras que a los pastores o a los obispos, “les toca ir a lugares ricos en California, en Jalisco, en iglesias grandes”.

“Eso también incluye una sociedad secreta de trata y esclavitud sexual de niños y niñas porque nuestras generaciones ya son cuarta generación, ya son tercera generación”, denunció.

En junio del año pasado, Naasón Joaquín García, de 53 años, se declaró culpable en la Corte Superior de Los Ángeles de dos cargos de cópula oral forzada que involucran a menores de edad y un cargo de un acto lascivo contra una niña que tenía 15 años.

La Procuraduría de California señaló que García se valió de su influencia espiritual para tener relaciones sexuales con varias feligresas. Dos mujeres coacusadas, incluyendo una que previamente reconoció haber facilitado los abusos, también se declararon culpables.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado