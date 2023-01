Jerrell Powe, exjugador de la NFL, es arrestado en Mississippi acusado de secuestro

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 17 de enero (LaOpinión).- Jerrell Powe, exjugador de fútbol americano de la Universidad de Mississippi y de la NFL fue arrestado en Mississippi por cargos de secuestro.

El Departamento de Policía de Ridgeland arrestó al hombre de 35 años figuraba actualmente en el Centro de Detención del Condado de Madison.

El Jefe de policía de Ridgeland, Brian Myers, dijo que Powe y otra persona fueron arrestados el jueves en un banco de la ciudad.

Myers dijo que el secuestro comenzó en Laurel, 75 millas, al sureste de Jackson, y terminó después de que la víctima pudo comunicarse con la policía de Ridgeland. Dijo que la víctima está a salvo.

