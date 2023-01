Sheinbaum acusa a Fiscal de Morelos de encubrir feminicidio de Ariadna; pide sanción

La mandataria capitalina envió este mensaje después de que la FGR dijera ayer por la tarde que Ariadna Fernanda murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, rechazando de nueva cuenta, la versión que en su momento dio la Fiscalía de Morelos, en la que determinó que la joven habría muerto por una “broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica”.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de nueva cuenta acusó la mañana de este martes a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, “por encubrir el feminicidio de Ariadna” Fernanda López Díaz, joven hallada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera conocida como La Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

“Hoy acuso nuevamente al Fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna. La @FGRMexico da la razón a la @FiscaliaCDMX. Habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Cero impunidad”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de la mandataria capitalina es publicado después de que la Fiscalía General de la República (FGR) dijo ayer por la tarde que Ariadna Fernanda murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, producido por descargas de un objeto o por contacto de la cabeza contra una superficie dura, rechazando así la versión que en su momento dio la Fiscalía de Morelos, en la que determinó que la joven habría muerto por una “broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica”.

Hoy acuso nuevamente al fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna. La @FGRMexico da la razón a a la @FiscaliaCDMX Habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Cero impunidad. https://t.co/Kbyd7v9Ye9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 17, 2023

Asimismo, esta mañana también la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Morelos replicó que la FGR no ha requerido a la dependencia estatal “formalmente” con el fin de proporcionarle información o constancias procesales del caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López.

Ayer, la FGR determinó que la joven, abandonada sin vida a finales de octubre de 2022 en la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos, murió debió a un golpe en la cabeza. Por ello, recalcó que “no es posible darle sustento” al peritaje de la Fiscalía de Morelos.

Sin embargo, esta mañana, la FGJE desconoció los trabajos forenses de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), así como los estudios que sustentan la opinión de la FGR. Por ello, agregó que ha solicitado oficialmente el dictamen de la Fiscalía capitalina.

#ComunicadoDePrensa

En relación al comunicado de la Fiscalía General de la República por el fallecimiento de la joven Ariadna “N” Nota completa: https://t.co/N47wyHPKlg pic.twitter.com/XczcOrBaT1 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) January 17, 2023

SHEINBAUM YA HABÍA ACUSADO AL FISCAL

El pasado 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum acusó al Fiscal Carmona de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda. En ese entonces exhibió evidencia y anunció que la entregaría a la FGR para que este servidor público sea investigado. Además, reveló en aquella ocasión que el Fiscal de Morelos pidió “matizar” los señalamientos en su contra sobre el encubrimiento del feminicidio.

La mandataria capitalina también mencionó que había indicios de que el Fiscal Uriel Carmona tuviera nexos con Rautel “N”, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna que se entregó a las autoridades de Nuevo León el pasado 7 de noviembre y quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México.

Por lo tanto, el 16 de noviembre Uriel Carmona tuvo que comparecer ante el Congreso local por las acusaciones del supuesto encubrimiento del feminicidio.

Ante legisladores y legisladoras, el funcionario defendió su institución y su labor realizada en el caso de Ariadna. Además, consideró que las acusaciones hechas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son con tintes políticos.

“Nosotros no tenemos ningún interés en el tema de lo político. La Fiscalía a mi cargo no se ha prestado a servir a intereses de otras autoridades y mucho menos al campo de la política”, dijo.

Asimismo, el Fiscal de Morelos negó categóricamente tener alguna relación, vínculo directo, indirecto, pasado, presente con Rautel “N”, quien se encuentra detenido junto con Vanessa “N” por su presunta participación en la muerte de Ariadna.

“Esos señalamientos no tienen sustento, al parecer se trata de un tema de política. La Fiscalía no se mete en política. Los que nos interesan son las víctimas. Tenemos muchas fallas, sí, ¿quién no? Nos falta presupuesto, personal, policías”, aseguró.

EL FEMINICIDIO

Ariadna Fernanda fue hallada sin vida el pasado 31 de octubre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos, luego de ser reportada como desaparecida un día antes en la Ciudad de México. El cuerpo de la joven fue encontrado por una pareja de ciclistas a un costado de la carretera, a un kilómetro de distancia de la caseta de cobro de Tepoztlán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), Ariadna fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en un departamento ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde se encontraba en compañía de un hombre y una mujer después de haber estado en un restaurante de la zona.

Luego, se dio a conocer que una mujer identificada como Vanessa “N” fue detenida en Ecatepec, Estado de México, por las autoridades por su presunta participación en la muerte de Ariadna Fernanda López.

Los datos de prueba permitieron identificar a Vanessa “N” como coautora material, ya que se encontraba presente en el momento en el que Ariadna perdió la vida, esto al interior del departamento de Rautel “N”, quien sería la pareja sentimental de Vanessa.

La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que había “pruebas contundentes” de que hubo dos presuntos implicados en el feminicidio de Ariadna, desmintiendo la teoría de las autoridades de Morelos, quienes afirmaron que la joven había muerto por broncoaspiración al estar gravemente intoxicada por alcohol.

Rautel “N”, el segundo implicado en el feminicidio, asistió al velorio de Ariadna y luego apareció en un video clave, por lo que pudo ser identificado, aunque terminó por entregarse a las autoridades en Nuevo León, asegurando su inocencia, pero fue vinculado a proceso, junto a Vanesa “N”.

La Fiscal capitalina explicó que tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia privadas de un inmueble ubicado en la Roma Sur, donde se le vio por última vez a Ariadna antes de su muerte. “En dichas grabaciones se puede apreciar que el 31 de octubre en la mañana cargaba en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Después la sube a una camioneta”, detalló.

Las autoridades capitalinas catearon el inmueble de donde salió el hombre con el cuerpo y, a pesar de que había sido limpiado previamente, expertos forenses hallaron “presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara”, reveló Godoy. El Ministerio Público solicitó entonces y obtuvo dos órdenes de aprehensión, contra el hombre y la mujer con los que la víctima estuvo por última vez.