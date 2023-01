Madonna anuncia “The Celebration Tour”, gira por 35 ciudades de Norteamérica y Europa

NUEVA YORK (AP).— Madonna emprenderá una nueva gira por América del Norte y Europa a partir de mediados de año que será una celebración de los éxitos de la estrella pop, quien a lo largo de su carrera ha colocado 38 canciones en la lista Hot 100 de Billboard.

“Madonna: The Celebration Tour”, respaldada por Live Nation, recorrerá 35 ciudades a partir del 15 de julio comenzando en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá. Luego seguirá por Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. Ese tramo finalizará el 7 de octubre en Las Vegas.

Madonna has just announced ‘The Celebration Tour’: 4 decades of music and her greatest hits!!

