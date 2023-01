La F1 no reemplazará el GP de China; anuncia 23 carreras para la temporada 2023

LONDRES (AP).— La Fórmula Uno confirmó el martes que no reemplazará el cancelado Gran Premio de China, con lo que la temporada de 2023 mantendrá una cifra récord de 23 carreras.

La carrera en Shanghái fue cancelada por cuarto año seguido en diciembre, cuando China mantenía algunas de las restricciones más estrictas sobre la pandemia en el mundo. Esas medidas han sido relajadas desde entonces y los casos de COVID-19 en China se han disparado.

Países como Turquía y Portugal fueron tomados en cuenta como anfitriones de emergencia en las últimas tres temporadas afectadas por la pandemia.

Una carrera en la fecha prevista de 16 de abril para el GP de China — entre Australia y Azerbaiyán en el calendario — hubiera complicado la planificación de transporte de las escuderías con tan escaso tiempo.

El calendario tendrá una pausa de cuatro semanas entre el GP de Australia, que se disputará el 2 de abril, y el GP de Azerbaiyán, el 30 de abril.

La decisión de dejar vacante la fecha de China deja el campeonato con 23 carreras, una más que el año pasado.

Comparado con la programación de 2022, las carreras en Qatar y Las Vegas se suman al calendario y el GP de Francia quedó fuera.

El GP de México quedó fijado para el 29 de noviembre y el GP de Brasil se disputará el siguiente fin de semana.

Estados Unidos escenificará tres carreras: Miami (7 de mayo), Austin (22 de octubre) y Las Vegas (18 de noviembre).

