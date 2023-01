Pinocho, de Guillermo del Toro, se lleva 9 nominaciones en los Premios Annie

La obra de Guillermo del Toro, bajo el sello de Netflix, está nominada a mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora, mejores efectos especiales o mejor doblaje.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– El cineasta mexicano Guillermo del Toro sigue cosechando éxitos con su película Pinocho, que te martes consiguió nueve nominaciones para los Premios Annie y se convirtió en la máxima favorita para la 50 edición de los Óscar en la categoría de animación.

Con nueve nominaciones en total, la producción del tapatío lideró la ceremonia, le siguieron el falso documental Marcel the Shell with Shoes On y la comedia de aventuras Turning Red, con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

La segunda parte de El Gato con Botas sumó seis nominaciones, mientras que Lightyear y Strange World, producciones de Disney en las que el estudio había depositado grandes esperanzas, tuvieron que conformarse con dos candidaturas.

La obra de Guillermo del Toro bajo el sello de Netflix está nominada a mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora, mejores efectos especiales o mejor doblaje.

Pinocho ya ha arrasado en el apartado de animación de las dos grandes citas de la temporada de premios que se han desarrollado hasta el momento: los Globos de Oro y los Critics Choice.

Al llevarse el premio a Mejor Película Animada en los Critics Choice expresó unas palabras por su reconocimiento y destacó la importancia y lo complejo que es el mundo de a animación.

“Animar es dotar de alma a algo que no lo tiene; es una forma excelente de encapsular”, expresó el creador de Pinocho, quien además reveló ante el público presente que el filme tomó 15 años de trabajo constante, toda vez que el inicio del trabajo comenzó en el año 2004.

En los premios Golden Globes 2023, Guillermo del Toro dijo en su discurso:“Ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine, no solo un género para niños. Es una película de belleza y amor”.