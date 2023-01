Ebrard no ve “posibilidades” en petición de “El Chapo” para cumplir condena en México

Por la mañana, se dio a conocer que el abogado defensor de “El Chapo” habría hecho llegar un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vive en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo/Zeta).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que ve poco probable que México tenga algún tipo de intervención a favor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, tal como estaría pidiendo el mismo narcotraficante por medio de su abogado defensor.

El Secretario de Relaciones Exteriores comentó que las probabilidades son casi nulas debido a que Joaquín Guzmán está cumpliendo una condena en EU, sin embargo, dijo que se revisará la petición junto con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, explicó a medios a la salida de un evento.

@m_ebrard, titular de la @SRE_mx "NO VE POSIBILIDADES" de que Joaquín #ChapoGuzman #Chapo pueda regresar a #Mexico como lo solicitó a través de una carta compartida por el abogado José Refugio Rodríguez pic.twitter.com/z2V4EyDmib — EDUARDO RUIZ 🦖 (@ERUIZP) January 18, 2023

Previo a lo señalado por el Canciller, la Embajada de México en Estados Unidos dio a conocer que hace unos días recibió un correo de quien presume ser el representante legal de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en el que estaría haciendo llegar un mensaje de su cliente para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un tuit, la Embajada informó que dicho correo fue turnado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) considerando que el tema es de la competencia de tal dependencia federal.

Asimismo, apuntó que en el correo no se adjuntó ninguna carta firmada por Guzmán Loera.

“El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera”, se lee en la publicación.

El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia. — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) January 18, 2023

Por la mañana, se dio a conocer que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo” habría hecho llegar un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vive en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el litigante explicó que a solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual solicitó, además, que el Gobierno Federal repare las violaciones cometidas durante la Administración de Enrique Peña Nieto, buscando que Guzmán Loeara regrese a una cárcel en México.

El abogado defensor describió que “El Chapo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en enero de 2017, sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.

"Joaquín Guzmán le pide al presidente @lopezobrador_ que ponga atención en las violaciones a derechos humanos que cometieron @EPN y @LVidegaray al extraditarlo a EU sin permitirle defenderse en México y que busque cómo reparar el daño": José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 17, 2023

Rodríguez Núñez agregó que, en la actualidad, el capo sinaloense vive en condiciones degradantes e inhumanas, ya que desde que fue trasladado a EU se encuentra totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del Sol, ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.

Además, según describió el litigante defensor del capo sinaloense, durante los seis años que “El Chapo” lleva en Estados Unidos, solo ha podido recibir seis visitas y ha recibido tres cartas, mientras que los demás presos reciben cinco o seis visitas al mes.

“En los 6 años que Joaquín se encuentra en los Estados Unidos, no ha visto el Sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Ha recibido solo tres visitas, ha recibido sólo tres cartas y él solo ha mandado una; a los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos”. narró.

“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol. La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, describió.

Joaquín "El Chapo" Guzmán le manda un mensaje al presidente López Obrador desde una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos. Estará en el estudio de #PorLaMañana José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán con este mensaje. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 17, 2023

“No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación”, agregó el abogado.

El litigante defensor explicó que existe un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que obliga al Estado mexicano vigilar cada seis meses, las condiciones en que se encuentra el capo sinaloense, esto por haberlo entregado a las autoridades de EE.UU., a través de un proceso de extradición. Sin embargo, esto no ha sucedido.

Ante ello, el abogado defensor dijo que el “Chapo”, a través de su abogada en Estados Unidos, Mariel Colón y de su hermana Rosa Isela Guzmán Loera, le han hecho llegar varios mensajes del exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitándole luchar por su regreso a México.

“Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchará por su regreso a México […] Yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un fundamento legal”, explicó Rodríguez Núñez.

Rodríguez Núñez relató que las condiciones inhumanas y el trato que supuestamente recibe “El Chapo” en EU, ya fueron denunciadas ante el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, a través de una carta que él mismo escribió y envió el 10 de enero de 2023, de la cual no ha recibido respuesta alguna.

“La carta que se la envié al señor Embajador, es haciéndole hincapié en que condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a Estados Unidos, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico. Lo que [Guzmán Loera] pide al Presidente López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Peña Nieto, y en especifico Videgaray, al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para ser juzgado en Nueva York, sin haberse defendido en México”, insistió el litigante.

Por ello, el litigante solicitó a Moctezuma Barragán “interceda en busca de un trato humano para su defendido, a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima su representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos”.

“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México y lo que está viviendo en Estados Unidos, si aquí en México se le trato mal y él pretende regresar a una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos”, finalizó Rodríguez Núñez.

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, respecto a la carta que le envió el abogado de Guzmán Loera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer la información, pero el político tabasqueño apuntó: “lo vamos a ver”.