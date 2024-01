Francisco Domínguez se lanza contra Marko Cortés por desnudar el acuerdo en Coahuila

El exgobernador de Querétaro señaló que lo mejor de este año será el triunfo de Xóchitl Gálvez en las elecciones presidenciales, y la salida de Marko Cortés de la dirigencia panista.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro, arremetió el pasado lunes 15 de enero en contra de Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que revelara un documento firmado por el PRI y el PAN en Coahuila para la repartición de espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.

En un encuentro con medios de comunicación, Domínguez Servín calificó de “pendejo” al dirigente panista, y señaló que lo mejor que traerá el 2024 será “el triunfo” de Xóchitl Gálvez en la Presidencia, y la salida de Marko Cortés de la dirigencia nacional.

“Es vergonzoso. Vi de cerca al dizque líder del partido, Marko Cortés, y qué bueno que no nos cruzamos porque sí le hubiera dicho, al estilo Xóchitl, que es un pendejo. ¿Pedir seis notarías?, ¿las iba a vender? ¡Que lo diga! Lo dije el año pasado, lo mejor del 2024 es el triunfo de Xóchitl y la salida del PAN de Marko Cortés de la dirigencia nacional”, dijo.

"Es un pendejo", "¿seis notarías? ¿tiene seis amigos, o las iba a vender? dice el exgobernador Pancho Domínguez sobre Marko Cortés pic.twitter.com/UhNk1B9y5l — Efecto HUB (@EfectoHUB) January 15, 2024

Pese a las declaraciones, negó que fuera a salir del partido como lo hizo Paulina Aguado Romero, quien fuera Secretaria de Cultura bajo su administración y que ahora está en Movimiento Ciudadano (MC), y anunció que comenzará trabajos partidistas de apoyo a candidaturas locales, pero rechazó regresar a la política en búsqueda de algún puesto de elección popular.

“Prefiero no tener nada que ver en la política antes de cambiarme de partido, aunque con dirigentes como [Marko] Cortés dan ganas, pero el partido es una institución y él se va pasando la elección. Es Marko Cortés y su pandilla, y ellos no pueden tomar Acción Nacional. […] Quiero que de las cenizas que deje Cortés se enderece al PAN de nuestros fundadores”, comentó.

El pasado 9 de enero, Cortés Mendoza desnudó en su reclamo por posiciones en Coahuila cómo negoció con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.

Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, entidad que el priismo logró retener gracias a la alianza Va por México, Cortés Mendoza mostró un documento firmado por él y “Alito”, como se conoce al dirigente del PRI.

En el papel se revela que dentro de las negociaciones entre el PAN y PRI se pusieron sobre la mesa el 20 por ciento de los registros civiles y oficinas de recaudación, el 20 por ciento de las direcciones de los planteles educativos y universidades, seis notarías, y la “ratificación de Bernardo como Magistrado”, presumiblemente el Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

Marko Cortés acusó al Gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que se llegaron en 2023 de cara a la elección gubernamental. Por su parte, Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones, ya que no alcanzó el 20 por ciento de la votación que se había acordado.

“Una de las peticiones y condiciones para que ese convenio pudiera tener validez es que el PAN hubiera obtenido una votación del 20 por ciento”, dijo Jiménez Salinas en declaraciones a Milenio. “Aún así por la muy buena relación que hay con las y los panistas de Coahuila cumplimos con el Gobierno de coalición, ahí están las secretarías con mujeres de Acción Nacional, el Congreso con cinco diputaciones cuando les debieron haber tocado dos por la votación”.

El dirigente panista Marko Cortés negó que el acuerdo se diera en esos términos e indicó que “en honor a la verdad y transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de votación”.

No es la primera vez que el PAN acusa al PRI por el incumplimiento de acuerdos en el seno de la alianza que ambas fuerzas políticas integraron para hacer frente a Morena. En septiembre pasado, el partido blanquiazul “congeló” su coalición con el priismo luego de que el tricolor impulsará una reforma en el Congreso para mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad hasta 2028, una medida que contó con el respaldo de Morena.

Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador @manolojim mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral.… pic.twitter.com/RQT42THc3u — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 9, 2024

Dentro del PAN, incluso, han señalado que Marko Cortés ha cedido espacios al PRI en la designación de las fórmulas en el Senado de estados en los que el panismo está mejor posicionado.