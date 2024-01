López Obrador enlista los intentos fallidos de expresidentes por extender su poder

El Presidente contó brevemente las historias de Porfirio Díaz, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes de distintas formas quisieron extender su poder como presidentes de la República.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que se jubilará una vez que se termine su sexenio, y enlistó algunos casos de la política mexicana donde expresidentes han extendido su mandato.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó los casos de los expresidentes Porfirio Díaz, Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, quienes quisieron en su momento extender sus mandatos.

“Son seis años. Eso no lo han entendido algunos expresidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir. Entonces yo me voy a retirar, yo me jubilo. Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo”, dijo.