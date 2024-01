Mario Vaquerizo y Nancys Rubias alistan primer show en solitario en CdMx

A tan sólo unos cuantos meses de cumplir 20 años de trayectoria, la agrupación publicó “Orquesta Nancy”, un álbum compuesto por 13 temas en el que realizan una especie de tributo a canciones que no sólo han influido en sus vidas sino también en su carrera.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Nancys Rubias regresará a tierra Azteca para presentarse por primera vez en solitario con motivo de la promoción de “Orquesta Nancy”, su sexto álbum de estudio. La cita será en el Foro Indie Rocks!

En una conferencia de prensa virtual, Mario Vaquerizo a.k.a. Nancy Anoréxica, líder del autoproclamado el grupo más atípico del pop español, se sinceró con diversos medios de comunicación sobre la emoción que le causa tener su primer concierto como proyecto principal.

“Estoy feliz porque visitar México es estar en casa. He actuado en México, pero siempre he actuado con Nancys Rubias como telonero de Fangoria, pero esta vez en la sala Indie Rocks! vamos a ofrecer un concierto como artistas principales y es una maravilla”.

A tan sólo unos cuantos meses de cumplir 20 años de trayectoria, la agrupación publicó “Orquesta Nancy”, un álbum compuesto por 13 temas en el que realizan una especie de tributo a canciones que no sólo han influido en sus vidas sino también en su carrera.

El universo de su más reciente publicación cobija covers a artistas de la talla de Blondie, Luis Miguel, Rafaella Carrá, Laventa, Mecano, Los Romeos y, por supuesto, Alaska, esposa de Vaquerizo.

“Fue una casualidad. Las Nancys desde el año 2004-2005 no hemos parado y los últimos cuatro años no nos apetecía sacar nuevo disco porque no nos gustaban las canciones que nos aportaban nuestros compositores, pero como no parábamos de girar por España, empezamos a hacer versiones”, explicó Vaquerizo sobre el concepto de “Orquesta Nancy”.

Y abundó, “no fue una cosa intencionada sino que fue una cosa casual, una cosa natural, y yo creo que este disco refleja el concepto de lo que es Nancys y, sobre todo, las influencias musicales que tiene Nancys Rubias”.

En una pregunta cedida a SinEmbargo respecto a la trayectoria de este proyecto conformado por Mario, Juan Pedro, Miguel Balanzategui y Susie Pop, el artista comparo el éxito de Nancys Rubias con el amor que conserva una pareja con 20 años de casados.

“Yo siempre digo que me encanta hacer promoción porque es como ir al psicólogo, o al psiquiatra, en el sentido de que ante preguntas de terceros te hacen reflexionar cosas que en el día a día tú no piensas”.

“Después de 20 años digo ‘joder, ya llevamos 20 años’ y no me lo he planteado, pero es una realidad que un grupo como Nancys Rubias solo ha parado un año de girar y seguimos girando. No hay plan orquestado en hacer alguna cosa u otra, y creo que es muy sano no estar sometido a ‘ley del mainstream'”, consideró.

Nancys Rubias llegará al Foro Indie Rocks!, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el próximo sábado 20 de enero y los tickets para este evento se encuentran a la venta a través del sistema de Passline.

