Nestlé y Gobierno Suizo contra salud en México

La televisión suiza recién transmitió un reportaje sobre la intervención del gobierno Suizo contra las políticas de salud en México. Expone como el gobierno suizo siguió los dictados de Nestlé, la empresa de productos ultraprocesados más grande del mundo, para oponerse a una política recomendada por organismos internacionales a nuestro país que sufre uno de las mayores incidencias de sobrepeso, obesidad y diabetes.

Lo que está claro en los documentos del gobierno suizo, obtenidos a través de acceso a la información por Temps Présent, es que este actuó como agente de la trasnacional en contra de la propuesta del etiquetado de advertencia en México, repitiendo literalmente lo que la empresa les dictaba, haciendo eco a sus argumentos.

Ya lo había hecho el gobierno suizo en Chile contra el etiquetado de advertencia en ese país. También el gobierno suizo apoyó fuertemente a Nestlé y las grandes trasnacionales de la comida y las bebidas ultraprocesadas en la Unión Europea en 2010 para oponerse al etiquetado del semáforo. Ante el Parlamento Europeo promovió el llamado etiquetado GDA que se nos impondría en México en 2014 durante la administración de Peña Nieto. Hay que recordar que en la Secretaría de Salud estaba la doctora Mercedes Juan que venía de dirigir Funsalud, un organismo patrocinado, en su área de nutrición, por Nestlé.

En un artículo publicado en Suiza por RTS se cita:” El contraataque de la industria alimentaria a este proyecto de ley sometido a consulta en otoño del 2019 se organizó a partir de diciembre. Un correo electrónico de la embajada suiza en la Ciudad de México menciona una reunión entre representantes de Nestlé, Ricola, Lindt & Sprüngli y los funcionarios suizos. El dialogo giró en torno a la norma, que se calificó de “estricta” y “carente de pruebas científicas”.

El gobierno suizo y Nestlé no mencionan que el etiquetado que habían promovido anteriormente en México y que se hizo obligatorio en 2014, fue rechazado por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, tampoco que no era entendible por los consumidores, que no lo entendían ni los estudiantes de nutrición y que tenía un criterio de azúcar de casi el doble del recomendado por la OMS.

Tampoco mencionan, el gobierno suizo y Nestlé, que el etiquetado de advertencia establecido en México, y que argumentan no tiene sustento científico, fue avalado por los organismos de Naciones Unidas en la región, como la OPS y UNICEF, por el Instituto Nacional de Salud Pública del país. Ni tampoco mencionan que es un etiquetado que los niños pequeños que saben leer ya pueden interpretarlo, mientras que el que habían promovido para establecerlo en México en 2014 no lo entienden ni los estudiantes de nutrición

En una reunión con los que eran funcionarios en Chile del Ministerio de Salud, cuando recién habían implementado el etiquetado de advertencia, les pregunté sobre el nivel de presión de las corporaciones en contra de esa medida. Fue el primer país en establecer este tipo de etiquetado frente a una oposición brutal de la industria. Lo que me respondieron es que no sólo era la presión por parte de las corporaciones, que también era muy intensa desde las embajadas, destacándose la de Suiza.

Nestlé es la única empresa trasnacional que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a establecer un acuerdo internacional para detener sus prácticas comerciales, en ese caso, criminales. Se trata del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna establecido para detener las prácticas de las empresas de leches de fórmula para lactantes, lidereadas por Nestlé, que habían provocado la muerte de cantidades inmensas de bebes al promover como mejor opción sus fórmulas frente a la lactancia. Más allá de la enorme diferencia entre la calidad inferior de las fórmulas frente a la leche materna, se indujo a la preparación de estas formulas en poblaciones que no tienen acceso a agua de calidad y las condiciones de higiene que se requieren. El resultado, decenas de miles de muertes.

En el caso de los documentos obtenidos del gobierno suizo en los que se opone al etiquetado de advertencia en la Organización Mundial de Comercio no se menciona una de las principales preocupaciones de Nestlé: la prohibición que la nueva norma establecía al uso de personajes en los empaques de productos con excesos de azúcares, grasas, sodio, calorías, que fueran atractivos para los niños. La OMS ha llamado a prohibir este tipo de estrategias para atraer a los niños al consumo de productos no saludables.

En México, Nestlé envió a sus proveedores un comunicado invitándolos a comentar en contra de la nueva norma de etiquetado, haciendo mención especial a que se le prohibiría hacer uso de sus personajes. ¿Por qué en México expresaba esa como su máxima preocupación y no con el gobierno suizo? La única respuesta es que esa postura habla de la falta de ética de la empresa a la que no le importa exponer en México que se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de las niñas y los niños. Pero esto no lo quiere exponer ante la autoridad suiza.

El etiquetado entró en vigor en un contexto extraordinario, el de la pandemia, en el que es difícil evaluar su impacto en compras y consumo. Sin embargo, el etiquetado de advertencia provocó la mayor reformulación de los productos que se ha dado en México a través de una regulación, bajando el contenido de azúcares, grasas y/o sodio en un alto porcentaje de los productos de las grandes corporaciones.

Así concluye el reporte: “Pero México no cedió y la ley entró en vigor. Tras una larga lucha, las maniobras de la industria no tuvieron éxito. Nestlé cumplió las nuevas normas. La multinacional dijo a RTS que también había cambiado las recetas de varios de sus productos en México para evitar las etiquetas de advertencia. Una ganancia para los consumidores mexicanos”.

Alejandro Calvillo https://www.sinembargo.mx/author/calvillo Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.