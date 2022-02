Las ardillas Chip ‘n Dale regresarán a la pantalla con una cinta para Dinsey+

Por Carlos Martínez

Saltillo, 17 de febrero (Vanguardia).- Luego de 30 años, Chip ‘n Dale Rescue Rangers regresa a las pantallas con Disney+ en una nueva película de la serie animada de los años 90’s.

Lo más interesante de este proyecto, es que el mundo en el que se desarrolla esta cinta es similar al de Roger Rabbit, es decir, uno en donde las caricaturas son estrellas de televisión y cine.

Akiva Schaffer, miembro de The Lonely Island, está a cargo de la dirección, John Mulaney está a cargo de la voz de Chip, y Andy Samberg hace lo mismo con Dale. Junto a esto, la cinta contará con el talento de J.K. Simmons, Seth Rogen, Keegan-Michael Key y más actores de renombre.

It's not a reboot. It's a comeback.

Chip 'n Dale: #RescueRangers, an all-new, never-done-before, completely 100% Original movie (based on pre-existing IP owned by Disney), streaming May 20 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/pfEXeMoZ18

— Rescue Rangers (@RescueRangers) February 15, 2022