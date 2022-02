Coachella no pedirá pruebas, certificados de vacunación ni obligará uso de cubrebocas

Los Ángeles (EU), 16 feb (EFE).- El festival de Coachella no impondrá el uso de mascarillas, ni revisará certificados de inmunidad o pruebas de detección de coronavirus, en su próxima edición, que se desarrollará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril.

La organización de Coachella y de Stagecoach, un festival posterior, confirmó este miércoles que no tomará ninguna precaución para evitar la propagación del virus entre sus más de 100 mil asistentes, después de haber tenido que cancelar hasta tres ediciones durante los meses más duros de la pandemia.

Aún así, los organizadores advirtieron en su página web que “no hay garantías, expresas ni implícitas, de que los asistentes no vayan a estar expuestos a la COVID-19”.

El anuncio llega días después de que las autoridades de California hayan modificado sus directrices de salud pública, que ya no obligan -aunque recomiendan- a llevar mascarillas o mostrar un certificado de inmunidad en los eventos de masas que se celebran al aire libre, dada la drástica bajada en el número de contagios y hospitalizaciones.

