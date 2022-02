Justicia de Filipinas impide viaje a EU a Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz

Bangkok, 17 feb (EFE).- La justicia de Filipinas ha impedido que la periodista Maria Ressa, premio Nobel de la Paz en 2021, viajara a Estados Unidos, donde iba a recibir un galardón, por una de las causas judiciales abiertas en su contra en el país.

Conforme a una orden judicial mostrada por la periodista, Ressa tenía permiso para abandonar el país y llegar el miércoles a Estados Unidos y regresar el próximo martes.

Pero el retraso en la respuesta a la última solicitud impidió que pudiera viajar.

(1/3) Not such a good morning 🙁 I should have landed in JFK a few hours ago for a short trip to receive an award from @Princeton Saturday. I received court approvals from 6 of 7 charges, but the 7th court order was released a few hours before I was supposed to get on the flight. pic.twitter.com/WhcBXgg63v

— Maria Ressa (@mariaressa) February 16, 2022