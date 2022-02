Nestlé supera la pandemia: percibe beneficios de 18 mdd y crece 38.2% en 2021

Ginebra, 17 feb (EFE).- Ajena a la pandemia, la multinacional suiza de la alimentación Nestlé consiguió reportar hoy unos beneficios netos de 16 mil 900 millones de francos suizos (18 mil 300 millones de dólares, 16 mil 100 millones de euros), lo que supuso un alza del 38.2 por ciento con respecto al año anterior.

Las ventas anuales ascendieron a 87 mil 88 millones de francos (94 mil 300 millones de dólares, 83 mil millones de euros), una subida interanual del 3.3 por ciento pese a que en América dichas ventas bajaron un 0.6 por ciento, en contraste con las subidas de otros mercados.

El directivo recordó que en el pasado ejercicio Nestlé continuó ampliando su portafolio con la adquisición en Norteamérica de firmas como The Bountiful Company, aunque en ese mercado también vendió algunas de sus marcas de agua mineral, encuadradas en el grupo Nestlé Waters North America.

La firma reportó unas ganancias por acción de 6.06 francos (6.5 dólares, 5.7 euros), lo que supuso un aumento interanual del 41.1 por ciento que reflejó en especial la venta por Nestlé de su participación en L’Oreal por 8 mil 900 millones de euros (10 mil 100 millones de dólares).

Nestlé destacó que sus productos de café, a través de sus marcas estrella Nespresso, Starbucks y Nescafé, fueron los que impulsaron el crecimiento de sus ventas el pasado año, al aumentar un 17.1 por ciento interanual y ascender a 3 mil 100 millones de francos (3 mil 300 millones de dólares, 2 mil 900 millones de euros).

— Nestlé (@Nestle) February 17, 2022