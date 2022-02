En México no hay ruptura del Estado de derecho, revira Moctezuma al Senador Ted Cruz

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos, dirigió una carta abierta al Senador republicano Ted Cruz respecto a sus recientes declaraciones sobre la violencia contra los periodistas que se vive en el país.

En la misiva, la cual fue compartida a través de la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma rechazó haya una profundización de los “disturbios civiles” y una “ruptura del Estado de derecho” como lo indicó el político estadounidense.

El Embajador mencionó que “es vital proteger a toda la población, políticos, periodistas y sociedad civil, y eso solo se puede hacer a través de la cooperación”.

📄 Open letter that Mexican Ambassador to the U.S. Esteban Moctezuma addressed to Senator Ted Cruz regarding his recent statements about Mexico. pic.twitter.com/1JKR3aRPa4

— Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) February 18, 2022