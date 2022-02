García Luna promueve un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra

La Jueza otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que reclama, las autoridades a que atribuye la orden, así como la fecha de conocimiento y antecedentes.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), promovió un amparo ante una orden de aprehensión que existe en su contra.

No osbtante, el Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien recibió el amparo, aún no lo ha admitido a trámite debido a que la demanda no precisa en cuanto a la autoridad que es señalada como responsable y el acto que se le imputa.

Por lo anterior, la Jueza otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que reclama, las autoridades a que atribuye la orden, así como la fecha de conocimiento y antecedentes de dicho acto.

Se presume que el amparo promovido por el exfuncionario, a través de sus abogados en México, puede ser por la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el pasado mes de enero, por el caso de “Rápido y Furioso”.

La Fiscalía obtuvo, además, órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y la mano derecha del exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino, por su participación en dicho operativo.

El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Calderón, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.

#FGRInforma | Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de tráfico de armas en la llamada operación “Rápido y furioso”. En breve más información. pic.twitter.com/gOsn871Ve3 — FGR México (@FGRMexico) January 9, 2022

El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

García Luna enfrenta también cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar droga y mentir a las autoridades.

El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, EU.

-Con información de EFE