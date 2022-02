EMA: “No hay datos suficientes” para decidir sobre refuerzos adicionales de vacunas

La Haya, 17 feb (EFE). – La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) insistió este jueves que “no hay datos suficientes” para decidir sobre la necesidad y el intervalo de tiempo de posibles refuerzos adicionales, e instó a esperar a los resultados de ensayos clínicos que muestren el impacto de una cuarta dosis ARNm en la respuesta inmune contra la COVID-19.

El jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, Marco Cavaleri, explicó este jueves, en una conferencia de prensa virtual, que ya hay conversaciones en marcha entre la agencia y los desarrolladores que están llevando a cabo ensayos clínicos de vacunas con una composición adaptada a nuevas variantes.

