La OMS reduce a 7 los días de cuarentena en ciertos casos por la variante Ómicron

Ginebra, 17 feb (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS), que sigue recomendado una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo hoy este tiempo a siete días, en el contexto de la actual ola ligada a la variante Ómicron, con un alto número de casos leves.

Este tiempo podría sin embargo elevarse a 10 días en lugares donde el acceso a test es más difícil, siempre que el contacto no muestre síntomas, añadió en el documento la organización con sede en Ginebra.

#COVID19 quarantine period may be shortened for contacts who test negative on a PCR or antigen based rapid diagnostic test. Quarantine can be shortened, for example to seven days, if the contact shows no symptoms & presents a negative test https://t.co/ERF0HDcJOU https://t.co/TsbcHw86B7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 17, 2022