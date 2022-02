Chris Pratt protagoniza la serie The Terminal List de Amazon Prime Video

MADRID, 17 de febrero (EuropaPress).- The Terminal List, serie protagonizada por Chris Pratt, se estrenará el 1 de julio en exclusiva en Prime Video. La ficción, basada en la en la novela superventas de Jack Carr, estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

The Terminal List sigue a James Reece (Chris Pratt) después de que todo su pelotón de la marina sea emboscado en una operación de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que salen a la luz nuevas pruebas, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos. La producción consta de ocho episodios.

Además de Pratt, completan el reparto Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole, y Alexis Louder, entre otros.

