No pedimos que se repita el proceso en Oaxaca, sino que haya paridad de género: Harp

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La Senadora Susana Harp, aspirante al Gobierno de Oaxaca, aseguró que no busca que Morena repita su proceso de designación de candidatos para las gubernaturas que están en juego este año en seis estados, sino simplemente que el partido guinda cumpla con el estatuto de paridad de género.

“Nosotros no estamos pidiendo ni que se vuelva a repetir el proceso ni las encuestas, yo firmé una convocatoria en donde me comprometí a respetar los resultados de estas encuestas y así lo estoy haciendo, con esas encuestas y con esos números quedé como la segunda mejor posicionada de los seis estados, si hubiesen aplicado realmente la paridad de género con paridad sustantiva, las tres mejor posicionadas estaríamos yendo a los espacios donde Morena tiene mejores condiciones y el donde más competitividad tiene Morena es Oaxaca”, indicó la Senadora Harp en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo al Aire.

Susana Harp afirmó que a pesar de haber quedado en las encuestas como la segunda mujer mejor posicionada, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena argumenta que no existen los elementos para revocar su decisión y darle la candidatura del estado de Oaxaca, la cual fue otorgada en primera instancia al Senador Salomón Jara.

La legisladora de Morena culpó a Mario Delgado, presidente nacional del partido, de haber elegido a los candidatos para competir por las seis gubernaturas sin haber tomado en cuenta quiénes eran los más competitivos en cada entidad y sin aplicar la paridad de género.

“Creo que estoy haciendo lo correcto y lo correcto es poder discutir dentro de casa con todo el respeto, con toda legalidad, con las normas que ellos nos pusieron para entrar en esta contienda, yo no estoy inventando nada, ellos propusieron estas normas y el propio Mario Delgado nos dijo en el madrugada del 23 de diciembre ‘solo hemos elegido a la mujer más competitiva de cada estado y al hombre más competitivo de cada estado, pero no significa nada, hasta el final vamos a aplicar la paridad de género y resultó que su paridad de género que es la de él, me queda claro que no es la que yo voté en la Constitución en 2019, pues él decidió que en los tres estados donde Morena era más competitivo iban a poner a quien hubiera ganado más encuestas en teoría y en los tres estados menos competitivos ahí sí iban a aplicar la paridad de género”.

El pasado 16 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y ordenó a dicha instancia revisar a fondo y con perspectiva de género, la impugnación interpuesta por la Senadora Susana Harp, al proceso interno de Morena en el marco de la jornada electoral de este 2022.

Con esta resolución, el TEEO tendrá que pronunciarse nuevamente y analizar de manera completa la impugnación de Susana Harp, así como atender los argumentos vinculados con la materia.

Finalmente la Senadora por el estado de Oaxaca aseguró que a pesar de las designaciones, conflictos internos e invitaciones para unirse a otros partidos permanecerá con Morena.

“No me voy a ir, ya me han hecho la invitación varios partidos en otros momentos, días anteriores, semanas anteriores. No, yo aquí me quedo, a mí me invitó el Presidente a este movimiento de transformación y yo creo en este movimiento de transformación y por eso digo hay que transformar desde adentro, desde casa, hay que exigir desde adentro, hay que aplicar estos principios de no mentir, no robar y no traicionar aquí adentro. Hay un proyecto en el que yo me sumé y en el me quedo”.