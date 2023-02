AMLO no entregará presidencia de Alianza del Pacífico a Gobierno “espurio” de Perú

El mandatario consultará al Grupo de Río sobre qué hacer con la presidencia, ya que no quiere “legitimar” al Gobierno de Boluarte; afirmó que, si los países latinoamericanos y del Caribe le piden que la entregue, lo hará.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta mañana entregar la presidencia la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que estaba fijada para el pasado mes de enero para Perú, cuando ya había iniciado la crisis política actual en el país andino, debido a que el mandatario mexicano no quiere “legitimar” a un Gobierno, el de Dina Boluarte, al que consideró “espurio”, por lo que consultará con el Grupo de Río qué es lo que se debe hacer.

“Ahí está lo de la presidencia, le voy a dar instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard] que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos. Yo no quiero entregar a un Gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo Río, vamos a notificarlo, para ver qué opinión tienen”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

“Si ellos dicen ‘entreguen la presidencia’ lo hacemos, pero sí haré consulta, no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer, es contrario a las libertades, contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan en eso”, añadió, en referencia a los países de Latinoamérica y el Caribe que integran dicho mecanismo.

López Obrador detalló que, cuando se iba a dar el cambio de la presidencia de la Alianza del Pacífico, no le permitieron salir al entonces Presidente Pedro Castillo salir de Perú. “Luego, íbamos a visitr nosotros y lo detuvieron por esto que considero un golpe de estado técnico, aunque también han utilizado a la policía. Yo creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, no se respetó la voluntad del pueblo”, completó.

La Presidenta peruana, Dina Boluarte, había acusado el miércoles al Presidente López Obrador de no querer ceder a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. “En enero de este año, el Perú debió haber asumido la presidencia pro tempore, sin embargo, por la situación política, el Presidente de México hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprende la Alianza del Pacífico”, ha aseverado la mandataria peruana en un mensaje a la nación recogido por Gestión.

Según Boluarte, en un esfuerzo por apoyar al expresidente Pedro Castillo, López Obrador no quiere entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. “Por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y que tiene carpetas fiscales que están en investigación, no nos quiere entregar la Presidencia”, ha denunciado la Presidenta peruana.

🚨#ÚLTIMAHORA | Dina Boluarte, presidenta de Perú, acusa a AMLO de no querer entregar la Presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico por seguir apoyando a Pedro Castillo. pic.twitter.com/CIqXqwyb53 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 16, 2023

En tanto, Boluarte ha argumentado que “un tema político” no puede “trascender más allá” de las alianzas como esta, afirmando que son “importantes para el desarrollo de los pueblos”.

Anteriormente, el Presidente de México ha cargado contra Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea por su “silencio” ante la situación en Perú, escenario desde hace semanas de manifestaciones antigubernamentales en las que han fallecido ya cerca de 60 personas.

López Obrador ha tildado de “infamia” la destitución y detención de Castillo, aupando a otros países latinoamericanos a condenar “lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que está reprimiendo al pueblo”.

Además, este viernes, López Obrador defendió a Castillo. “Lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado, como cinco, seis intentos de destitución, hsta que lo lograron, con mucha traición de quienes supuestamente lo ayudaban (…), era una asociación delictuosa, toda una conspiración.