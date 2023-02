Washington es responsable de García Luna y de otros, y debería ser juzgado: Monedero

Juan Carlos Monedero indicó que el juicio en contra de Genaro García Luna, a quien se le acusa de haber recibido sobornos millonarios por parte del crimen organizado para permitir su libre operación en el país, puede ayudar a entender de mejor manera que el problema del narcotráfico no es sólo de México, sino también de Estados Unidos.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Estados Unidos ha sido el responsable de que personajes como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), operen con total impunidad, pues dijo, tenía conocimiento de su actuar y permitió que operara de manera libre en su territorio, afirmó Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos de España.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través de canal de SinEmbargo Al Aire, el politólogo y catedrático español recordó que Estados Unidos ejerce un papel de “Juez” sobre otros países del mundo, pero nadie ha juzgado a esta nación por los vínculos de algunos sectores del gobierno con los cárteles de la droga.

“Estados Unidos ha sido el responsable de que existan los Genaros García, es decir, no es un problema tanto de México como de un país que sabía lo que estaba ocurriendo, que lo alimenta, que tiene a los miembros de la DEA vinculados con los delincuentes, que existen porque tienen impunidad o que Estados Unidos los autoriza, se articulan en torno a la droga que Estados Unidos no quiere solventar entonces lo de Genaro García lunar es escalofriante y sobre todo la idea de que quién va a juzgar a los Estados Unidos, o sea ellos se permiten el lujo de juzgar a ciudadanos de otros países cuando la respuesta que tenemos que darnos los países del resto del mundo es decir, ‘bueno quién juzga al juzgador’ quién le reclama Estados Unidos que existe el problema de la droga por su política internacional respecto de las drogas”.

Juan Carlos Monedero indicó que el juicio en contra de Genaro García Luna, a quien se le acusa de haber recibido sobornos millonarios por parte del crimen organizado para permitir su libre operación en el país, puede ayudar a entender de mejor manera que el problema del narcotráfico no es solo de México, sino también de Estados Unidos.

“Ojalá todo lo que tiene que ver con Genaro García Luna sirva también para entender que el problema no es de México, cuando menos no es sólo de México, sin los Estados Unidos no existiría ese problema de la droga aquí en México”.

El politólogo mencionó que Estados Unidos se escuda en el tema del narcotráfico para velar por sus intereses y justificar sus acciones dentro de otros países.

“En México son cárteles, pero en Estados Unidos se llaman corporaciones multinacionales, se llaman bancos, se llaman fondos de inversión. Las drogas tienen que buscar el dinero y Estados Unidos y son una de sus grandes trampas por las cuales han dañado al mundo […] Yo creo que otro de los grandes robos de Estados Unidos tiene que ver precisamente con la droga, él articula, da golpes de Estado, pensamos nada más de América Latina pero no olvidemos Asia, no olvidemos matanzas como la del 65 y 66 en Indonesia, es decir, que Estados Unidos también ha buscado controlar sus mercados en Afganistán”.

El cofundador del partido Podemos de España que Estados Unidos “parece más una corporación semi pública” pues las grandes empresas deciden hacia dónde va ese país e inducen conflictos en otros lugares del mundo.

En cuanto al tema del narcotráfico, Monedero recalcó que este se encuentra incrustado en su estructura pues los grandes capos de la droga viven y operan de manera libre por el país, financian campañas electorales con pleno conocimiento de las autoridades.

“Las grandes empresas deciden hacia dónde va ese país, las grandes empresas son las que deciden hacer una guerra, cuándo hacen una guerra a quien bloquean, cómo inducen conflictos en otros lugares del mundo, como no solventan el tema de la droga, cómo dejan jugar a narcotraficantes, cómo se financian las campañas, cómo los grandes capos de la mafia están en Estados Unidos, no están en México, son gente de dinero que financian las campañas electorales de los republicanos y de los demócratas”.

Los Fiscales federales que encabezan el juicio en contra de Genaro García Luna han sido señalados por no realizar un buen trabajo debido a la falta de pruebas y testigos para inculpar al exsecretario de seguridad.

Este día, luego de 11 horas de discusiones, el Jurado que deliberará sobre el futuro de Genaro García Luna, se retiró y continuará el próximo martes. El juicio ha llegado a su etapa final y el próximo 21 de febrero emitirá un veredicto sobre las acusaciones por narcotráfico.

García Luna, de 54 años, está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. Pero, además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba.

En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios, entonces sus delitos habrían prescrito y sólo sería condenado por el último de los cargos: no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.

