FGJ-CdMx indaga presunta violación cometida por Arturo Ortiz; no ha sido notificado

La denuncia anónima presentada ante la Fiscalía capitalina señala que el jugador habría encerrado a una mujer en una habitación de su vivienda y usó la fuerza para someterla y cometer el delito sexual.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) investiga una denuncia anónima recibida vía digital sobre una posible violación cometida por el futbolista Arturo “Palermo” Ortiz, jugador de Pumas.

El documento señala que los hechos ocurrieron a inicios de enero de este año, cuando la denunciante fue citada en la “Carpe Artz” por el jugador ya que deseaba obtener un autógrafo del futbolista.

Aproximadamente a las 18:00 horas, la suscrita y el Ortiz salieron del lugar rumbo a la casa de éste último, ubicado en un fraccionamiento que la víctima aseguró desconocer su ubicación.

Al entrar a la casa, se percató que el interior no contaba con muchos muebles, únicamente lo esencial, a lo que le preguntó si alguien más vivía ahí, respondiéndole que no, únicamente estaban ellos dos al interior de la vivienda.

“[Me dijo] que lo acompañara a la parte de arriba para que me mostrara algunas camisas de colección, y al entrar a una de las habitaciones, vi que sólo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelanté de él, y al encontrarme totalmente adentro, cerró la puerta al terminar de pasar conmigo, […] yo me puse de nervios y le dije que qué estaba haciendo. Él me dijo que me calmara que no iba a pasar nada”, relató la víctima.

El jugador tomó su mano e intentó llevarla hacia el colchón que estaba en la habitación, a lo que ella puso resistencia y lo jaló hacia la puerte. Posteriormente, Arturo Ortiz la habría jalado con fuerza hacia él y después empujarla hacia el colchón.

“Levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón. Me paretó fuertemente, me sometió y aunque intenté resistirme, no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí como introdujo su miembro dentro de mi vagina. En cuanto terminó el acto, me levanté y salí corriendo. Él sólo se quedó en el colchón sin decir nada”, concluye la denuncia.

El 16 de febrero se presentó una denuncia anónima ante la FGJ de la Ciudad de México con No. de Folio– 0334e704-55af-49d4-b97e-86b37fcb1ca6, en la cual se acusa al jugador de Pumas, Arturo Ortiz Martínez, de ser el responsable de haber agredido sexualmente a una mujer. pic.twitter.com/e5zfnKiJRJ — Claudio Amelco (@Claudio_Amelco) February 17, 2023

Al respecto, el club Pumas emitió un comunicado donde señaló que el jugador ni el equipo de futbol, han sido notificados hasta el momento por alguna autoridad sobre los hechos ocurridos.

“Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna”, añadió el club mexicano.

Pumas ya sufre su posible segunda baja por un escándalo de este tipo, ya que el jugador brasileño, Dani Alves, actualmente enfrenta un proceso legal en Barcelona debido a la denuncia de una mujer que fue presuntamente violada por el exjugador del Barça.