Zacatecas: Candidatas de certamen de belleza abandonan concurso por la violencia

Los Ángeles, 17 de febrero (LaOpinión).- El estado de Zacatecas lleva varios meses asolado por la violencia, la cual ha escalado a tal grado que amenaza a las tradiciones de algunos municipios, pues la inseguridad ha provocado que las personas eviten exponerse en eventos públicos. Así ocurrió en la ciudad de Jerez, donde se realizaría un certamen de belleza dentro del carnaval, pero todas las candidatas renunciaron.

Justo el día que se llevaría a cabo uno de los momentos más esperados para muchos, principalmente las propias concursantes, las jóvenes decidieron anunciar en sus redes sociales, por separado, que no participarían, esto debido al clima violento registrado en los días previos en el municipio. Cabe señalar que en este 2023 se reanudarán las actividades del carnaval tras estar suspendidas por la pandemia de COVID-19.

Las jóvenes participantes, cuyas edades rondan entre los 16 y los 20 años, expusieron sus motivos para no presentarse al certamen de belleza, algo con lo que probablemente soñaron desde pequeñas. Además de la inseguridad, hicieron saber que lo hacían por respeto y solidaridad con las familias de las víctimas que dejaron los hechos violentos recientes.

Pero no fue la única cancelación, pues quien pondría la parte musical también decidió no asistir al evento. La banda La Autentica de Jerez también informó que cancelaba su presentación por los mismos motivos. “Como un acto de solidaridad y empatía debido a todos los acontecimientos que han sucedido en nuestro Jerez, se tomó la decisión de no participar en el evento”, expusieron en un breve comunicado.

NO SE SUSPENDIÓ EL CARNAVAL

Pese a las cancelaciones de los eventos más esperados, el carnaval no fue suspendido. El Alcalde de Jerez, Humberto Salazar Contreras, fue el portavoz para comunicar esta determinación.

“Es importante la preservación de nuestras tradiciones y la responsabilidad de generar las condiciones económicas en beneficio de nuestra población”, señaló el presidente municipal.

Sin embargo, solicitó al Gobierno de México atender la situación violenta que vive la región desde hace un tiempo, pues el turismo es parte importante de sus actividades económicas y la inseguridad lo merma.

Las festividades del Carnaval de Jerez, una de las tradiciones más importantes de Zacatecas, se realizarán bajo un operativo especial de seguridad pública; las autoridades municipales argumentaron que la cancelación de todas las actividades representaría un golpe importante a la ya trastocada economía del Pueblo Mágico. Habrá Carnaval, pero sin reina.

