EU: 6 personas mueren baleadas en pueblo de pueblo de Mississippi; policía investiga

Arkabutla, Mississippi, EU, 17 de febrero (AP) — Seis personas fueron asesinadas a tiros este viernes en diversas partes de un pequeño pueblo de la zona rural de Mississippi, cerca de la frontera con el estado de Tennessee, informaron las autoridades.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, Bailey Martin, confirmó a The Associated Press los asesinatos en Arkabutla, en el condado Tate.

La oficina del Gobernador Tate Reeves dijo que había sido informado de los incidentes y que un hombre sospechoso estaba bajo custodia.

#UPDATE from Arkabutla, MS, town of 285 people, where 6 people were shot & killed today per Tate Co Sheriff:

Express Mart is back open. One person killed outside. Notice witness’ truck window was shot.

Scene where 4 more were killed is being processed.

Suspect is in custody. pic.twitter.com/y0CpoBE27b

— Joyce Peterson (@MemphoNewsLady) February 17, 2023