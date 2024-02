El Congreso tienen en sus manos un puñado de reformas pendientes en materia laboral

Dentro de la agenda de política laboral se encuentran varias iniciativas de reformas, entre las que destacan la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales, el aumento de aguinaldo al doble mínimo legal, la licencia menstrual, entre otras.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- El 2023 fue, sin lugar a dudas, un año importante de cambios en materia laboral. A lo largo del año que acaba de terminar se aprobaron las vacaciones dignas, se prohibió la subcontratación de personal, y hasta se modificó la tabla de enfermedades, por mencionar algunas de las modificaciones.

No obstante, diputados y senadores tendrán más iniciativas que estudiar respecto a la Ley Federal del Trabajo (LFT) durante el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura, que inició el pasado 1 de febrero, en el cual deberán atender además las 20 reformas del Presidente Andrés Manuel López Obrador entre las cuales figuran la Reforma Electoral, Judicial, de Vivienda, Salario Mínimo entre otras.

Dentro de la agenda de política laboral se encuentran varias iniciativas de reformas, entre las que destacan la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales, el aumento de aguinaldo al doble mínimo legal, de la prima de antigüedad y de la licencia de paternidad; la aprobación de la licencia menstrual, el derecho al descanso para quienes laboran de pie, y la suma de cinco días de descanso obligatorio más.

#YOPORLAS40HORAS

A lo largo del 2023 destacó en redes la conversación alrededor del hashtag #YoPorLas40Horas, con la que los trabajadores con contratos formales podrían llegar a tener una mejor calidad de vida y un descanso digno.

La fracción IV del Artículo 123 constitucional indica que “por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos”, pero la iniciativa busca reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales con dos días de descanso.

De acuerdo con el dato más reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México sigue estando entre los países donde se trabajan más horas: 2 mil 128 horas al año, una cifra superior al promedio de la organización que es de mil 716 horas.

AGUINALDO AL DOBLE

El diputado por Morena Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo presentó, en agosto del 2023, una iniciativa de reforma al artículo 87 para aumentar el aguinaldo al doble mínimo legal, es decir, de 15 a 30 días hábiles.

El artículo 87 de la LFT establece que “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”; mientras que “los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

La última vez que se abordó la iniciativa de Baldenebro Arredondo fue en septiembre del 2023 y, desde entonces, ha estado en el congelador por lo que se espera que este año pueda volver a entrar en discusión.

No obstante, Alma Paz, activista por los derechos laborales conocida como La de RH, explicó en entrevista para El País que esta iniciativa de reforma no ha pasado debido a que “el cabildeo empresarial es bastante fuerte. Realmente los legisladores no tienen una intención fuerte de que suceda. En este momento, con la mayoría en Morena, si ellos quisieran que este tipo de iniciativas sucedieran estarían ahí. Sin embargo, no ha pasado. Siguen proponiendo, pero al final no pasa absolutamente nada”.

MEJORAS EN LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD

El senador de Morena Cristóbal Arias Solís presentó la iniciativa de reforma al artículo 162 de la LFT para aumentar la prima de antigüedad de 12 a 15 días de salario por cada año laborado y disminuir de 15 a 13 años el periodo de servicio para acceder a dicha prestación.

Hasta el momento, el artículo 162 indica que “la prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios” y dispone que “se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido”.

“Es una prestación que deriva del sólo hecho del trabajo, que debe otorgarse a los trabajadores por el transcurso del tiempo de sus servicios, por lo que debe ser pagada en cualquier momento sin que pueda o deba extinguirse”, indica Arias Solís en la iniciativa.

LEY SILLA

La iniciativa de reforma a los artículos 132, 133 y 423, y la adición del artículo 1000 Bis, es una de las más avanzadas en el Senado, fue propuesta por la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado con el objetivo de garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral, sobre todo en los sectores de servicio y comercio.

La Ley obligaría a los patrones a proveer el número suficiente de asientos con respaldo para que sus empleados puedan descansar, en tanto que con la reforma especifica del artículo 133 se pretende prohibir que los empleadores no permitan a los trabajadores que se sienten en algún momento durante su jornada laboral.

“Uno de los objetivos más importantes tiene que ver con la salud física de los trabajadores, porque el no poder sentarse durante ocho o nueve horas provoca insuficiencia venosa, várices, lesiones de rodilla, hemorroides, fascitis plantar, que es una inflamación del tejido fibroso a lo largo de la parte inferior del pie que conecta el hueso del talón con los dedos de los pies, entre otros padecimientos”, expuso Patricia Mercado.

En este sentido destacó que la Encuesta Nacional de Empleo 2022 indica que en las tiendas departamentales y de autoservicio, donde imponen requisitos físicos y patrones de comportamiento para “dar buena imagen”, laboran alrededor de un millón de trabajadores, donde el 52 por ciento son mujeres.

AUMENTO DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD

En diciembre del 2023 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el apartado B del artículo 123 en materia de permiso de paternidad.

La iniciativa busca otorgar 20 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, contados a partir del nacimiento de sus hijos, o en el caso de la adopción de un infante.

Además, se añade que de haber complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá extenderse hasta los treinta días con previa presentación del certificado médico correspondiente.

Actualmente la LFT otorga cinco días laborables con goce de sueldo a los trabajadores.

LICENCIA MENSTRUAL

Entre las iniciativas que se espera se retomen en este periodo de sesiones se encuentra la licencia menstrual, con la que se busca otorgar una licencia de trabajo de hasta por dos días al mes con goce de sueldo para aquellas mujeres y personas menstruantes que presentes dolores extremos.

Con 45 votos a favor, la modificación, propuesta en febrero por la Diputada morenista Alicia Medina, contempla cambios en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para garantizar la aplicación de dicha licencia sin importar el sector en que las personas afectadas laboren.

La iniciativa destaca que las mujeres y personas menstruantes que sean diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria incapacitante, deberán de presentar un certificado médico expedido por una persona especialista en ginecología para acreditar el padecimiento y, en consecuencia, la licencia de trabajo.

Asimismo contempla la prohibición a los patrones para despedir o coaccionar a cualquier empleada de forma directa o indirectamente por razones de género o por ser diagnosticada con dicha incapacidad.

MÁS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

En mayo del 2023 el diputado por Morena Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa de reforma al artículo 74 para agregar cinco días de descanso obligatorio al calendario, entre los que se encuentran el 5 de mayo por la Batalla de Puebla, el 10 de mayo en conmemoración del Día de las Madres, el 15 de mayo por el Día del Maestro, y los 1 y 2 de noviembre por Día de los Muertos.

Hoy en día, México cuenta con ocho días de descanso obligatorios: el 1de enero, el primer lunes de febrero por el 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en por el 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años con motivo de la transición del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre.

LAS ÚLTIMAS INICIATIVAS DE AMLO

Las anteriores son sólo algunas de las iniciativas de reforma en materia laboral con más peso para el último periodo de sesiones.

Sin embargo, el trabajo de diputados y senadores no quedará ahí, pues además tendrán que someter a discusión las 20 iniciativas de reforma propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que destacan al menos tres que podrían beneficiar a los trabajadores mexicanos.

La décima, por ejemplo, exige no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual; mientras que la décimo primera expone que el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos en el Seguro Social.

Por otro lado, el Presidente propuso revertir la reforma de pensiones –tanto la aprobada durante el Gobierno de Ernesto Zedillo de 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón– porque “afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario”.

En este sentido explicó que “para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos, que se irá incrementando poco a poco”.

Aunque este paquete de iniciativas ha dado mucho de qué hablar, todavía falta esperar si se aprueban, o no, en el Congreso.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.