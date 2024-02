Equipo de Navalny confirma muerte del disidente; hay 200 detenidos en manifestaciones

Madrid, 17 de febrero (EUROPA PRESS).- Kira Yarmish, portavoz y colaboradora habitual del dirigente opositor ruso Alexei Navalny, ha confirmado este sábado el fallecimiento de éste el viernes 17 de febrero, que describe además como “asesinato”.

“Un trabajador de la colonia (penal) ha informado de que el cuerpo de Navalny está ahora en (la ciudad de) Salejard. Ha sido trasladado por investigadores del Comité de Investigación. Ahora están realizando una ‘investigación’ con él”, ha añadido Yarmish.

La portavoz de Navalni ha exigido que el cuerpo del opositor “sea entregado a su familia de inmediato”.

Yarmish ha publicado además que la madre de Navalny y su abogado “han llegado al depósito de cadáveres de Salejard”. El mensaje publicado en X viene acompañado de una fotografía del edificio.

El Servicio Penitenciario Federal del distrito autónomo ruso de Yamalia-Nenetsia anunció el viernes la muerte de Navalny, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo, tras “encontrarse mal durante un paseo”.

MANIFESTACIONES POR MUERTE DE NAVALNI

Más de 200 personas han sido detenidas en concentraciones registradas en toda Rusia en recuerdo al disidente Alexei Navalny, un día después de que las autoridades anunciaran su muerte en prisión, donde se encontraba cumpliendo una pena de casi 30 años de cárcel por extremismo y fraude.

“Más de doscientas personas han sido detenidas desde que se conoció la noticia de la muerte de Alexei Navalny“, ha publicado la ONG OVD-Info, especializada en el seguimiento de detenciones en su canal de Telegram.

Las concentraciones se han producido en ciudades que van desde Moscú, San Petersburgo, Tomsk, Tula, Bélgorod, Kursk, Novocherkask y Kranoyarsk hasta Ufa, Kirov, Veliki y Novgorod, entre otras.

Russians are back leaving flowers at the memorial to political prisoners following Navalny's death. It looks like the police have been told to toughen up. 15 people arrested already, per @sotaproject https://t.co/M3dC4tyHOx pic.twitter.com/oixdn2NUuo

— max seddon (@maxseddon) February 17, 2024