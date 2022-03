Inflación se dispara a 5.9% en eurozona y a 6.2% en UE por alza en precio de energía

Bruselas, 17 de marzo (EFE).- La tasa de inflación interanual aumentó hasta el 5.9 por ciento en la eurozona y hasta el 6.2 por ciento en el conjunto de la Unión Europea en febrero impulsada por el incremento de los precios de la energía, según el Índice de precios de consumo armonizado (HICP) publicado este jueves por Eurostat.

La oficina de estadística comunitaria elevó así en una décima la estimación para la eurozona que había difundido el 2 de marzo, que situaba la tasa en el 5.8 por ciento y no tenía en cuenta el impacto de la invasión rusa de Ucrania que comenzó el 24 de febrero.

La tasa de inflación anual se incrementó así con respecto a enero en ocho décimas en el área de la moneda única y en seis décimas en el conjunto del bloque comunitario, marcando un nuevo récord tras un año de subidas continuadas.

La mitad del aumento de los precios en la eurozona (3.2 puntos porcentuales) se debe al incremento de los precios de la energía, que subieron un 32 por ciento en el segundo mes de 2022, por encima del alza del 28.8 por ciento registrado en enero.

Pero la inflación se extendió también al resto de componentes del índice: el precio de los servicios aumentó un 2.5 por ciento, aportando 1.04 puntos de la subida; los de comida, alcohol y tabaco subieron un 4.2 por ciento (+0.9 puntos) y los de los bienes industriales no energéticos aumentaron un 3.1 por ciento (+0.81 puntos).

La tasa inflación subyacente, que excluye el efecto de los precios de la energía y los alimentos frescos por ser los más volátiles, se situó en el 2.9 por ciento en febrero, cinco décimas más que en el mes previo.

