Instagram suspende cuenta de Kanye West por mensajes ofensivos a Trevor Noah

Ciudad de México, 17 de marzo (La Opinión).- Kanye West violó las reglas de Instagram y ha quedado suspendido de la red social que pertenece a Meta. El rapero ha estado muy activo en la plataforma digital lanzando una serie de insultos hacia su ex Kim Kardashian, así como a la nueva pareja de ésta, Pete Davidson.

La suspensión de West llega un día después de que este usará una palabra ofensiva contra el comediante Trevor Noah. Éste último habló de la tensión que hay entre Kanye y Kim por su divorcio diciendo que era “terrible de ver” como el rapero acosaba a su ex y a su nuevo novio.

“Podrías no sentir pena por Kim porque es rica y famosa, por como se viste, porque se ha apropiado de la cultura Afro Americana, porque le dice a las mujeres que son flojas, porque rompe el internet y no lo puso de vuelta, pero lo que le está pasando es terrible de ver y pone un foco a lo que muchas mujeres viven cuando dicen separarse“, dijo el conductor de The Daily Show.