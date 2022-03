El Kremlin afirma que la información sobre el plan de paz con Ucrania es “incorrecta”

Moscú, 17 de marzo (EFE).- El Kremlin calificó hoy de “incorrecta” en general la información del plan de paz de 15 puntos que negociaría Rusia con Ucrania para un alto el fuego, la retiradas de las tropas y un estatus de neutralidad de Kiev con respecto a la OTAN.

El Portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló en su rueda de prensa diaria telefónica que el plan, adelantado el miércoles por el diario británico Financial Times, “contiene una gran cantidad de recopilaciones e información que estaban en el campo público sobre los temas que están en la agenda” de negociación con Ucrania.

Peskov afirmó que “el trabajo continúa” y que cuando haya progreso se informará de ello.

El periódico británico, que cita tres fuentes implicadas en las negociaciones, señaló que las misiones de ambos países abordaron el lunes un borrador de acuerdo, que implicaría que Ucrania renuncia a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de recibir la protección de países como Estados Unidos, Turquía o el Reino Unido.

El Asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak, afirmó la víspera en su cuenta de Twitter que el borrador de acuerdo publicado por el Financial Times sólo representa las demandas rusas en las negociaciones y “nada más”.

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries

