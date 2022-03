FOTOS: Egipto halla 5 tumbas decoradas con pinturas de hace más de 4 mil años

El Cairo, 17 mar (EFE).- Una misión arqueológica egipcia ha descubierto cinco tumbas decoradas con pinturas murales pertenecientes a altos funcionarios y sacerdotes del Imperio Antiguo faraónico (3100-2125 a.c.) en la necrópolis de Sakkara, unos kilómetros al sur de El Cairo, anunció hoy el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

En las tumbas, además de algunas coloridas pinturas en bastante buen estado de conservación, se hallaron además un sarcófago y otras piezas arqueológicas, detalló el Ministerio en un comunicado.

Otra se cree que corresponde a la esposa de un alto funcionario y una tercera a una sacerdotisa que ocupaba varios cargos en la corte, como el de supervisora y purificadora.

Otra de las sepulturas pertenecía a una mujer que ostentaba títulos como el de adoradora única del faraón y el de sacerdotisa de la diosa Hathor.

La última tumba se encuentra en un pozo rectangular de unos siete metros de profundidad y corresponde a un funcionario de alto rango encargado de a supervisión del palacio real y de portar los sellos del Bajo Egipto.

