SSPC niega amenazas a reporteros durante el velorio del periodista Armando Linares

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo/Vanguardia/EFE).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), negó que hayan sido agredidos los reporteros que asistieron al velorio de Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, quien fue asesinado a balazos en el municipio de Zitácuaro el pasado 15 de marzo.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez aseguró que la información otorgada por periodistas que estuvieron presentes y dieron a conocer que fueron amenazados por sujetos armados es totalmente falsa.

“Definitivamente no. Vamos a aclararlo, se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista [Armando Linares], y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa”, señaló la Secretaria en la “mañanera”.