Bombardeo ruso en la ciudad de Merefa mata al menos a 21 personas y hiere a otras 25

Odesa, Ucrania, 17 mar (EFE).- Al menos 21 personas han muerto y 25 han resultado heridas la pasada madrugada, por un bombardeo ruso en la ciudad de Merefa, cerca de Járkiv, en el este de Ucrania, informaron este jueves fuentes locales.

“Según la investigación, el 17 de marzo de 2022, hacia las 3:30 de la madrugada, las tropas rusas lanzaron un ataque de artillería en la ciudad de Merefa, en la región de Járkiv. Como resultado quedó destruida una escuela y centro cultural. Han muerto 21 personas”, señaló un comunicado de la Fiscalía regional de Jarkiv.

In #Merefa, #Russian occupiers destroyed a school and a house of culture.

They shelled this town in the #Kharkiv region at 3:30. Houses nearby were also damaged. pic.twitter.com/DByfDFKllA

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022