Disney+ podría empezar a filmar el reboot de Daredevil este año

Lo que sí parece claro es que, de hacerse realidad, Daredevil volvería a ser interpretado por Charlie Cox, quien hizo un cameo en Spider-Man: No Way Home como abogado del Peter Parker de Tom Holland.

Madrid, 17 de marzo (Europa Press).- Parece que el regreso de Daredevil está cada vez más cerca de hacerse realidad. Todo apuntaba a que habría una cuarta entrega de la ficción protagonizada por Charlie Cox, pero en su lugar las últimas filtraciones señalan a un reboot del personaje que empezará a rodarse este mismo año.

En Production Weekly ha aparecido una nuevo proyecto titulado Daredevil Reboot en el que figuran Kevin Feige y Chris Gray como productores. Además, el periodista especializado KC Walsh ha asegurado que la serie comenzará a filmarse a finales de este año o en algún momento de 2023. Eso significa que la producción se estrenaría en algún momento de 2024 y probablemente se vería en Disney+.

A estas informaciones se suma la creación de una nueva productora por parte de Disney. La compañía se llama Blind Faith Productions LLC (Fe Ciega Producciones Sociedad de Responsabilidad Limitada), un nombre que parece hacer referencia a la ceguera y la fe católica de Matt Murdock. Aparentemente esta nueva empresa se encargará de producir el reboot de Daredevil. Cabe destacar que Marvel Studios no ha confirmado aún el proyecto de manera oficial.

Lo que sí parece claro es que, de hacerse realidad, Daredevil volvería a ser interpretado por Charlie Cox, quien hizo un cameo en Spider-Man: No Way Home como abogado del Peter Parker de Tom Holland. “Creo que en este punto espero estar involucrado de alguna manera. De lo contrario sería un momento un poco extraño. No sé mucho, sé un poco, y lo que sí sé es que me emociona mucho. Existe la posibilidad de que ocupe los próximos 10 años de mi vida”, declaró Cox anteriormente a HeyUGuys.

Desde el 16 de marzo se puede ver en Disney+ Daredevil, además de Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher y Luke Cage.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press