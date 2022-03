Schwarzenegger evoca a su padre nazi: “no quiero que se rompan como él”, dice a rusos

MADRID, 17 de marzo (EuropaPress).- Arnold Schwarzenegger ha lanzado un duro y contundente mensaje al pueblo rusos y a los soldados del país liderado por Vladimir Putin, cuyo Gobierno ha lanzado mentiras y noticias falsas sobre la invasión a Ucrania.

El actor de 74 años no ha dudado en aprovechar su popularidad para apoyar al pueblo ucraniano, invitando a los rusos a ver la verdad sobre los actos del Kremlin. “Quiero al pueblo ruso. Por eso, deben saber la verdad. Véanlo y compártanlo”, escribió el protagonista de la saga Terminator junto con el vídeo en redes sociales.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022