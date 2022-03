El actor Mauricio Martínez denuncia ante la FGJ-CdMx a Toño Berumen por abuso sexual

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Después de que Mauricio Martínez rompiera el silencio en redes sociales sobre los abusos que sufrió por parte del productor Toño Berumen, el actor y cantante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para hacer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el actor de Señora Acero acudió esté día a la Fiscalía para hacer su denuncia formal en contra del productor por la situación que vivió en el pasado.

“La @FiscaliaCDMX abrió una indagatoria Vs el productor. El actor @martinezmau presentó ya, la denuncia en la q lo acusa de abusar sexualmente de él, hace años. Ante MP aseguró q Berumen lo atacó cuando era estudiante del @CeaTelevisa”, expresó Jiménez en Twitter.

Asimismo, Mauricio compartió una publicación con un mensaje sobre su denuncia en la FGJ de este día:

“Hace una semana era sólo un tuit en solidaridad a una mujer muy valiente. Que triste darme cuenta que éramos muchísimos más…y que tantos han callado por años. Por todos ellos, mi obligación moral es hacer lo que hice: denunciar a ese criminal. Nunca más”, expresó el cantante en Twitter.

El pasado 9 de marzo, el actor mexicano Mauricio Martínez alzó la voz y denunció a través de Twitter que sufrió de un intento de abuso sexual por parte del productor Toño Berumen durante su participación en el reality Operación Triunfo.

“El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, relató en uno de los tuits.

— Mauricio Martínez (@martinezmau) March 9, 2022