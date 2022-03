“Tecatito” Corona podría no volver a jugar en México por la violencia en el país

Jesús Corona podría no regresar a la Liga Mx por el bienestar de su familia, debido a la violencia que se vivió en el Estadio La Corregidora con las barras del Querétaro y el Atlas.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 17 de marzo (LaOpinión).- La violencia generada en el Estadio La Corregidora dejó imágenes realmente deplorables además de más de 26 personas heridas. Las reacciones ante lo sucedido en un simple partido de la Liga Mx fueron contundentes. La inseguridad en los estadios podría alejar a Marcelo Flores de “El Tri” y, por si fuera poco, también ha espantado a Jesús “Tecatito” Corona.

“Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas, pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos, dicen que no, yo no he visto nada pero se ven imágenes increíbles. No puede estar pasando eso”, sentenció el futbolista mexicano en una entrevista para Marca Claro.

Bajo estas circunstancias, se desencadena el temor de algunos futbolistas. El padre de Marcelo Flores duda al momento de mandar a sus tres hijos para que representen a México y lo propio sucede con Corona. “Tecatito” tiene al fútbol mexicano como uno de los destinos que probablemente no pisaría en un futuro.

“Claro [que está dudoso de volver a Liga Mx] y más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarles a ese clima… Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo pero por esas cosas que dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso. Quiero volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme, pero por eso nos lo pensamos“, reveló el futbolista del Sevilla de España.

Corona fue formado en Rayados de Monterrey. Los aficionados esperan que las grandes estrellas forjadas en su club, regresen en algún momento de sus carreras. Sin embargo, la afición del fútbol mexicano tendrá que convencer, con su comportamiento, a más de un futbolista que hoy siente miedo de iniciar una etapa en México.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.