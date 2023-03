“Les divertía ir allá, conocer gente”: Hija de mujer de Texas desaparecida en México

Peñitas, Texas, EU, 17 de marzo (AP) — La hija de una de dos hermanas originarias de Texas que, junto con una amiga, desaparecieron en México hace tres semanas durante un viaje a un mercado de pulgas dice que no ha perdido la esperanza de que sean localizadas.

El FBI señaló el jueves en un comunicado que no podía hacer declaraciones sobre la investigación, pero dijo que la agencia “sigue incansablemente todas las opciones en lo referente a proteger al pueblo estadounidense, y esto no cambia si están en peligro al otro lado de la frontera”.

‘I hope they don’t give up:’ Daughter of missing Peñitas woman hopes to be reunited with familyhttps://t.co/Msi8YL7Si1

— KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) March 16, 2023