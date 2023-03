Ejército de EU investiga muerte de mexicoamericana Ana Basaldua en uno de sus fuertes

Por María Ortíz

Los Ángeles, 17 de marzo (La Opinión).– Los investigadores de la base militar de Fort Hood en Texas anunciaron el jueves que no se sospecha de “ningún juego sucio” con respecto a la muerte de la soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz ocurrida el 13 de marzo.

La soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz era una ingeniera de combate que ha servido en la división durante los últimos 15 meses.

Los oficiales a cargo informaron que se continuará realizando “una investigación exhaustiva y se reunirán todas las pruebas y hechos para asegurarse de que descubren exactamente lo que ocurrió. La información relacionada con cualquier posible acoso se abordará e investigará a fondo”.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) exigió el jueves que el FBI se involucre en la investigación. “Ya le hemos informado al Ejército que LULAC está exigiendo acción y no se retirará hasta que surja toda la verdad sobre lo que sucedió. Además, le estamos pidiendo al FBI que realice una investigación externa sobre este caso, independiente del Ejército de los EU”, escribió la organización de derechos civiles latinos en un comunicado.

Telemundo Central Texas informó que los investigadores de la base de Fort Hood atribuyeron la muerte de la soldado, preliminarmente, a un suicidio. Los familiares de la soldado que hablaron con dicho medio dijeron que también les dijeron que la muerte de su ser querido parecía ser un suicidio, pero que ellos continúan esperando más información.

DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL

“Era una excelente compañera de equipo a la que echaremos mucho de menos”, dijo en un comunicado previo el comandante Patrick Sullivan.

El caso ha llamado la atención porque la soldado supuestamente había sido víctima de acoso sexual por parte de un superior militar y pensaba abandonar su carrera militar, según notificó su familia a Telemundo Noticias.

CASO DE VANESSA GUILLÉN Y RÉCORD DE MUERTES DE SOLDADOS EN FORT HOOD

Las circunstancias recuerdan los hechos que rodearon el brutal asesinato de Vanessa Guillén en abril de 2020 por un soldado identificado como Aaron Robinson, de 20 años, quien luego se suicidó cuando iba a ser interrogado.

Los restos descuartizados y quemados de Guillén fueron hallados el 30 de junio de ese año a unas 20 millas de la base, donde Guillén murió en la misma noche de su desaparición.

Mayra Guillén, hermana de Vanessa, se pronunció por la red social Twitter sobre el caso de Basaldua que la tomó por sorpresa por tratarse de un tema muy delicado “del cual aún no estoy plenamente consciente”.

I’m aware of the death of Ana Basaldua in Ft Hood, TX. May she Rest In Peace. She was only 21 years old…I will be speaking to the family soon, I find it very sensitive to speak on something I’m not fully aware off yet and this is also very triggering for me… I need to gather my… https://t.co/nkdQQdwYEf pic.twitter.com/Mj7XgoYDQ0

— Mayra Guillen (@mguilen_) March 16, 2023