Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por deportación forzada

Por Mike Corder y Raf Casert

LA HAYA (AP) — La Corte Penal Internacional anunció el viernes que ha emitido una orden de detención contra el Presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania.

La CPI también emitió el viernes una orden de detención contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por imputaciones similares.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

More info: https://t.co/5OMC7Xuuy5 pic.twitter.com/45bT4mHqIs

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023